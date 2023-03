Las portadas de los periódicos del viernes 10 de marzo

EP - EUROPA PRESS

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Escrivá pacta con Bruselas y con Podemos la reforma de

las pensiones"; "El presidente de Israel advierte de que la democracia está en peligro"; "Un general de la Guardia Civil desviaba hasta el 80% del gasto en obras"; "Mueren tres geólogos en el derrumbe de una mina en Barcelona"; "Sólo, solo cuando hay ambigüedad"; "Rusia lanza un ataque con 81 misiles contra diez regiones en Ucrania"; "Al menos seis muertos en un tiroteo en una iglesia de Hamburgo".

EL MUNDO: "Ayuso acotará la Ley Trans y exigirá informes para hormonar a menores"; "Marlaska frena desde junio la investigación de la corrupción en la Guardia Civil"; "El primer año con tope al alquiler deja alzas al 9% y un 17% menos de oferta".

LA VANGUARDIA: "Escrivá ultima el pacto de pensiones con Bruselas y los socios del Gobierno"; "La operación Catalunya dejó un reguero de víctimas que aún esperan justicia"; "La violación de Badalona reabre el debate sobre los menores inimputables"; "La UE dejará a los gobiernos dar más ayudas a empresas para evitar su fuga a EE.UU.".

ABC: "La RAE zanja la guerra de la tilde. Los escritores de la Academia rescatan el acento 'secuestrado' por los lexicógrafos durante trece años. La pugna derivó la semana pasada en una polémica internacional tras despenalizar la tilde y permitir su uso voluntario".

EL PERIÓDICO: "Morir a 900 metros de profundidad"; "Cien menores de 14 años, acusados de agresión sexual"; "Perricidio en BCN con croquetas de agujas"; "Seis muertos en un tiroteo en una iglesia de testigos de Jehová en Hamburgo"; "Asuntos Internos pidió al juez interrogar a 13 jefes de la Guardia Civil".

EL CORREO: "Educación logra con incentivos que el 77% de los directores de centros sean voluntarios"; "Los vascos no toleran a los compañeros jetas"; "Tres geólogos, dos de ellos estudiantes, muerten sepultados en una mina de Barcelona"; "Escrivá oacta con la UE la reforma de las pensiones sin acuerdo previo con los agentes sociales".

LA RAZÓN: "Iglesias llevará a la campaña del 28-M su "no" a revisar el "sí es sí""; ""No desconvocamos, aunque no comamos""; "La Reina y el presidente de Telefónica debaten sobre salud mental: "Nos importa a todos""; "Avalancha de hombres que piden el cambio de sexo con la ley Trans"; "Rusia bombardea a Ucrania con misiles y drones en un ataque por tierra, mar y aire"; "Sánchez fija para el 1 de julio la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra".