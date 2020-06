Las portadas de los periódicos del viernes 26 de junio de 2020

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Los empleados podrán pedir un "horario flexible" al teletrabajar"; "Acuerdo para prorrogar los ERTE hasta el 30 de septiembre"; "Nadia Calviño se enfrenta a Irlanda y Luxemburgo en su carrera por el Eurogrupo"; "La pandemia se desboca en Estados Unidos"; "El PP da tregua al Ejecutivo al apoyar el decreto de la 'nueva normalidad'"; "El enigma del inmune sin anticuerpos. Los expertos detectan casos en que otras defensas son efectivas ante el coronavirus".

EL MUNDO: "Podemos supo en 2016 que el 'caso Dina' no era un montaje policial" ; "Mar Faraco, presidenta de Médicos de Sanidad Exterior: "El control visual en los aeropuertos no sirve para nada""; "Los rebrotes y la apertura de fronteras ponen a prueba el plan de desescalada"; "El Gobierno cede y logra una inédita mayoría con PP, Cs y PNV"; "Montero ofrece ahora a EEUU rebajar la 'tasa Google' tras sus amenazas"; "Trabajo salva 'in extremis' la prórroga de los ERTE para dos millones de trabajadores"; "Guaidó reclama a tres bancos españoles 25 millones que bloquea Maduro".

LA VANGUARDIA: "Los ERTE se prolongan tres meses y dan una tregua al diálogo social"; "Sánchez logra un amplio respaldo al decreto de nueva normalidad con la suma del PP"; "Rusia vota la reforma de la Constitución que dejará a Putin seguir hasta el 2036"; "Millet entra en prisión once años después de su detención".

ABC: "La nueva normalidad es pactar. El Congreso aprueba el decreto con amplio consenso, después de que el PP se sumara a cambio de que el Gobierno acepte que se tramite como ley para permitir enmiendas. Sólo Vox y el independentismo votan en contra".

EL PERIÓDICO: "El consenso se abre paso para la reconstrucción"; "Los ertes del covid-19 se renovarán si hay otra oleada"; "- '¿Pueden llevar a mi madre al hospital?' - 'No tiene los criterios'. La grabación de una conversación entre la hija de una anciana y una doctora muestra el drama de los geriátricos en Madrid"; "Millet ingresa en prisión 11 años después del 'caso Palau'"; "El 15% de los barceloneses pasaron solos el confinamiento".

EL CORREO: "La campaña de la distancia"; "Empresas y trabajadores cogen aire con la prórroga de los ERTE al 30 de septiembre"; "El PP respalda el decreto del Gobierno que regula la España sin estado de alarma"; "'Playas verdes' en parques de Bilbao El Ayuntamiento habilita cuatro zonas con 850 parcelas para tomar el sol e instala duchas"; "Luz verde al primer fármaco contra el virus. La Agencia Europea del Medicamento homologa el 'remdesivir' para adultos y niños mayores de 12 años"; "Cuarenta brotes en España ponen en jaque la nueva normalidad en apenas unos días".

LA RAZÓN: "La crisis económica achica el margen de oposición del PP"; "El control visual en Barajas no detecta ningún positivo. Los rebrotes se multiplican por toda España y reabren el debate sobre el confi namiento"; "Pacto para extender los ERTE hasta septiembre"; "Calviño formaliza su candidatura para presidir el Eurogrupo".