La Portavoz del Gobierno desmiente a Puigdemont cuando dice que fueron emisarios del PSOE: "no me merece ningún crédito"

No aclara si el Gobierno cambiará las mayorías en el Parlamento para renovar el CGPJ pero avisa que quieren pasar ya a la siguiente pantalla

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha desmentido hoy al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, huido en Bélgica, cuando dice que fueron a verle emisarios del PSOE para proponerle una reforma del Código Penal que rebajara la sedición a cambio de que se personara en el Tribunal Supremo para ser juzgado. No ha aclarado si el Gobierno va a cambiar las mayorías en el Parlamento para renovar el CGPJ, pero avisa de que quieren "pasar ya a la siguiente pantalla".

"A mi este señor no me merece ningún crédito y no doy ninguna credibilidad a sus palabras", ha precisado Isabel Rodríguez en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, después de que le insistieran en preguntarla si le constaba que alguien del PSOE ha ido a

Waterloo para entrevistarse con el fugado de la justicia.

De hecho, la Portavoz ha acabado respondiendo así después de eludir la pregunta sobre quién del PSOE se reunió con el expresidente de la Generalitat.

Inicialmente y como ha venido haciendo hasta ahora, Isabel Rodríguez ha afirmado que no deja de sorprenderla que el PP recurra a Puigdemont como "argumento de autoridad" cuando se trata de un "señor fugado de la justicia". "Absolutamente vergonzoso", ha exclamado.

Acto seguido ha pasado a recordar al PP que "estamos a 2 de noviembre de 2022" y que en el mundo están ocurriendo cosas que alteran la vida de la gente mientras que el PP mantiene "en su agenda en los discursos en el Parlamento a ETA o el España se rompe", en lugar de ver cómo suben las hipotecas con la subida de tipos o cómo van a afrontar las familias la subida de los precios.

No obstante, ha señalado, en relación a Cataluña, que el Gobierno actual es el que ha "recompuesto el orden democrático en nuestro país" y ha hecho "esfuerzos para la convivencia democrática en Andalucía", en lo que probablemente ha sido un 'lapsus'.

"Parece que desearan que estuviera de nuevo aquí este señor para seguir peleándose con él y tener algún argumento del que hablar en la vida política ante ausencia de proyecto", ha exclamado.

PP Y PUIGDEMONT, EN EL MISMO PLANO DE INCUMPLIR LA CONSTITUCIÓN

Incluso ha llegado a poner en el mismo plano de incumplimiento de la Constitución al PP y a Puigdemont: "En 2017 los protagonistas son los mismos que ahora se llaman el uno al otro como argumento de autoridad, PP y Puigdemont".

Al ser preguntada si la reforma del delito de sedición beneficiaría a Puigdemont, Isabel Rodríguez ha afirmado que "una cuestión no tiene que que ver con la otra", ya que, según alega, la reforma se plantea por "or derecho comparado" para armonizar el Código Penal español con lo que dicen los de otros países de nuestro entorno.

La ministra ha seguido atacando al PP por entender que no cumple la Constitución por la ruptura de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. En su opinión, los 'populares' no solo han roto "todos los puentes con el Gobierno" sino también con el país en su conjunto.

"Hasta Bolsonaro anoche decía que iba a cumplir la Constitución", ha exclamado antes de acusar a Feijóo de dejarse presionar por "los que editorializan" y "desde el propio poder judicial". "Con quien es incapaz de asumir las reglas básicas del juego es muy difícil hablar", ha exclamado al tiempo que acusaba a los 'populares" de perseguir "hacer por la puerta de atrás hacer lo que no logran con mayorías parlamentarias".

REFORMA CGPJ: QUEREMOS PASAR YA A LA SIGUIENTE PANTALLA

La Portavoz ha eludido precisar si el Gobierno tiene intención de cambiar las mayorías necesarias en el Parlamento para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Aunque sí ha insistido en que "El Gobierno se compromete a dar cumplimiento al mandato constitucional" y "hará lo que tiene que hacer".

"Queremos pasar ya a la siguiente pantalla", ha recalcado dejando claro también que, sobre el nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden al Gobierno, éste "va a cumplir con la Constitución". Y también cree que es "lógico" pensar que los vocales del Consejo van a cumplir con su mandato proponiendo también los magistrados que les corresponden para el TC.

Finalmente, no ha querido valorar las afirmaciones del negociador del PP, Esteban González Pons, quien ha relatado los hitos de la ruptura con el Gobierno, pero sí le ha criticado por rebelar las negociaciones que se estaban desarrollando en el ámbito privado. "Le califican por sí solo", ha espetado.