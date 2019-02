Posada (PP) dice que "cree en la palabra" de Zaplana y recuerda que les une una larga amistad

Publicado 18/02/2019 12:53:43 CET

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Congreso de los Diputados, el 'popular' Jesús Posada, ha defendido este lunes la palabra del que fuera presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, con respecto a la acusación de desviar dinero a Andorra mientras estaba en la cárcel.

"Hasta que no lo vea confirmado por un tribunal yo creo en la palabra de Zaplana", ha subrayado. "No sólo le he conocido mucho, sino que he sido y soy amigo", ha señalado Posada en declaraciones a los medios a las puertas de la Junta Directiva nacional del PP.

Así, el dirigente 'popular' ha querido mostrar su "alegría" ante la salida de la cárcel de Zaplana, debido a la leucemia que padece. "Me alegro mucho de que pueda estar en una situación adecuada a su enfermedad", ha zanjado.