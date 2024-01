El PP acusa de "cinismo" al PSOE por usar la 'Operación Cataluña' como "cortina de humo" y amagar con interrogar a Rajoy

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado de "cinismo" al PSOE por utilizar la conocida como 'Operación Cataluña' como "cortina de humo" para "tapar" las "mentiras" del presidente Pedro Sánchez, y, ha enmarcado en esa maniobra de "distracción" la amenaza de los socialistas de citar a comparecer al expresidente Mariano Rajoy en la comisión de investigación que va a crearse en la Cámara sobre este asunto.

Así se ha pronunciado Tellado en una entrevista al programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntado sobre las noticias de los últimos días que apuntan que Rajoy estaba informado de las prácticas de la denominada 'policía patriótica' contra líderes independentistas para frenar el 'procés'.

"Si los socialistas quieren ahora hacerle oposición a Mariano Rajoy, nosotros lo que tenemos que decir es que estamos aquí para hacerle oposición al Gobierno socialista y a todos los disparates que de la mano de los independentistas pretenden llevar adelante", ha recalcado Tellado.

Sobre la posibilidad de que la Fiscalía acabe actuando tras las últimas revelaciones que apuntan a Rajoy, el portavoz 'popular' se ha limitado a decir que en su partido respetan la actuación de la Justicia.

NO HAY NINGUNA NOVEDAD

"Nosotros respetamos la actuación de la Justicia; es bueno que todos lo hagamos y que, por lo tanto, no se utilicen hechos de no se sabe cuándo sobre los que no hay absolutamente ninguna novedad", ha enfatizado.

Y es que para el dirigente 'popular', "la verdadera operación Cataluña la lidera Pedro Sánchez" y consiste en "una ley de amnistía para sacar políticos condenados de prisión y para que los prófugos puedan volver" y en privilegiar a Cataluña "con la condonación de una deuda a la carta".

Tellado considera que "el PSOE está francamente desesperado y necesita cualquier cortina de humo para tapar lo que están haciendo" porque hasta "buena parte" de su electorado está en contra de la Ley de Amnistía.

"Pedro Sánchez necesita cortinas de humo y elementos de distracción para tapar una realidad evidente y es que ha engañado a todo el mundo y de forma especial a los que le votaron", ha agregado el portavoz del primer partido de la oposición.

"Tenemos un gobierno que miente premeditadamente y ahora trata de hacer oposición a Mariano Rajoy para tapar lo que está sucediendo hoy en nuestro país. Yo creo que no se puede mantener ese cinismo por parte de un PSOE arrinconado por la propia ambición de Pedro Sánchez", ha concluido.