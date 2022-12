Gamarra pide no hacer "triquiñuelas" con los fijos-discontinuos para no contar la realidad y Maroto dice que el Ejecutivo "miente"

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de "ocultar los verdaderos" datos de paro a través de los fijos-discontinuos y ha anunciado que su formación presentará una iniciativa en el Congreso exigiendo "transparencia".

Ésa ha sido su respuesta al ser preguntada por los datos de paro en noviembre, un mes en el que el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) bajó en 33.512 desempleados en relación al mes anterior (-1,1%), su segundo mayor retroceso en este mes dentro de la serie histórica tras el experimentado en 2021 (-74.381 desempleados).

Gamarra no ha hecho mención a esa mejoría de noviembre y se ha centrado en denunciar que se están "maquillando y ocultando los verdaderos datos del paro". De hecho, ha señalado que hay informaciones que recogen esa "preocupación" por lo que está ocurriendo y se hacen eco de "esa denuncia" de "organizaciones e instituciones independientes", que ponen "encima de la mesa cómo a través de la figura del fijo-discontinuo se están distorsionando los datos" de paro.

La 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo se ha referido a lo que sostiene la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que señala que a cierre de octubre había más de 400.000 fijos discontinuos inactivos que no se contabilizaron en el paro registrado y publicado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

LOS DATOS ESTÁN "ABSOLUTAMENTE DISTORSIONADOS"

Ante este hecho, la dirigente del PP ha avanzado que su partido ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para que haya más "transparencia", de forma que "bajo la figura del fijo discontinuo no se maquille y oculte a muchas personas que no tienen un contrato fijo". A su entender, un contrato fijo-discontinuo es un contrato temporal.

Tras recalcar que esos datos están en este momento "absolutamente distorsionados", Gamarra ha afirmado que la labor de un Gobierno "no es buscar triquiñuelas para ocultar una realidad sino dotar de transparencia a los datos oficiales para que los españoles puedan conocer la verdad" y "pedir medidas".

"Por mucho que cambies el nombre de un contrato, si el contrato es de fijo-discontinuo y solo trabajas algunos días del año e incluso tienen varios contratos de esas características, no tienes un contrato fijo", ha enfatizado la secretaria general del PP.

MAROTO: ESO "ES MENTIR"

En parecidos términos, se ha pronunciado el portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, quien ha indicado que "el Ministerio está reconociendo que el paro baja porque hay más personas activas".

"Pero muchas de esas personas activas están cobrando el paro. Entonces, muy activos no están, ¿no? No es maquillar las cifras. Es mentir. También en esto", ha censurado el senador 'popular' en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.