El PP acusa a Sánchez de "alta traición" a Felipe González y augura que los socialistas apoyarán derogar Ley de Memoria

Bendodo dice que éste va a ser "el primer y último" Debate de la Nación de Sánchez y se verá un Gobierno "agotado y sin combustible"

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "alta traición" al presidente Felipe González tras haber pactado con Bildu la ley de Memoria Democrática. Además, ha vaticinado que la derogación de esta norma que ha prometido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, será apoyada por los socialistas.

"Lo que ha hecho Sánchez con la ley es alta traición al socialismo que representa Felipe González incluyéndolo dentro del franquismo, que son los auténticos socialistas. Ellos van a ser los primeros en derogar esa ley", ha expresado el dirigente 'popular' en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

En esta línea, el dirigente del PP ha cargado contra los intereses electoralistas de Sánchez al "permitir" que los "asesinos de ETA" sigan "ajustando cuentas". Así, ha apuntado que el último ha sido contra González al "hablar de que hasta el años 1983 llega el franquismo". "¿A Sánchez nadie le va a decir en el PSOE que Felipe González no es franquista?", se ha preguntado.

DEROGACIÓN DE "LA LEY BILDU", ENTRE LAS PRIMERAS MEDIDAS DE FEIJÓO

Bendodo, que entiende que los socialistas de la época de González estén "removiéndose en el asiento", ha asegurado que la derogación de la "ley Bildu" será de las primeras medidas que tome Feijóo cuando llegue a la Moncloa. "Es el gran mensaje de este fin de semana", ha apuntado y no el "mensaje de Pedro Sánchez hablando de naciones".

Además, ha augurado que tendrá los apoyos de los socialistas de la época de González: "Estamos convencidos de que los primeros que se sumarán son los socialistas que han sufrido también la muerte de muchos compañeros".

En relación con el homenaje a Miguel Ángel Blanco por el 25 aniversario de su asesinato por ETA, el coordinador 'popular' ha defendido el acto del PP y, sobre las críticas al organizar un acto al margen del institucional, ha recalcado que cada año recuerdan en la localidad vizcaína al exconcejal.

"PRIMER Y ÚLTIMO DEBATE DE SÁNCHEZ"

La nueva ley de Memoria también va a impregnar el Debate sobre el Estado de la Nación, tal y como ha señalado Bendodo, junto a otros asuntos como el IPC. "Esto de creer que los españoles somos tontos va siendo hora de que se acabe", ha avisado.

En esta clave, ha asegurado que, tras siete años sin celebrarse, este va a ser "el primer y último debate de Sánchez". Así, ha asegurado que mañana se va a percibir de Sánchez "un Gobierno agotado" y "sin combustible para llegar al final" con unos apoyos parlamentarios "exiguos".

"No hay marcha atrás, Pedro Sánchez ha entrado en paliativos", ha señalado, a la par que ha detallado que está en un Ejecutivo cuyo 50 por ciento se dedica a "aguantar" y el otro 50 a "gestionar la oposición interna que tiene dentro del Gobierno".

FEIJÓO PODRÁ HACER SUS VALORACIONES

Preguntado acerca de si el PP eludió dar la batalla para que Feijóo participara en el debate, ha explicado que por su condición de senador puede asistir, pero no intervenir. "Pedir una cosa para que te digan que no es bueno a veces no hacerlo", ha apostillado.

En cualquier caso, ha asegurado que el dirigente gallego estará "muy presente" y mañana "podrá hacer sus valoraciones sin ninguna duda". Eso sí, ha reconocido que estarían "encantados" de que fuera Feijóo la persona que pudiera rebatir los argumentos de Sánchez.

Por último, sobre las políticas de Sánchez tras las derrotas electorales consecutivas, ha insistido en que hay una "clara" tendencia de cambio de ciclo que empezó con las elecciones en Galicia.

A su juicio, el hecho de que tras estas debacles electorales mantenga las mismas políticas, es una muestra de que el Gobierno "vino a estar y a resistir". "Los peor de todo es que estamos dando un mensaje de que si hay que sobrepasar líneas rojas se sobrepasan con el fin de mantenerse", ha concluido.