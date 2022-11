El PP acusa a Sánchez de "envalentonar" al independentismo, que ya habla de cambiar la malversación: "¿No hay límites?"

Tellado cree que el PSOE "pagará en las urnas" las "consecuencias de todo esto", primero en los comicios de mayo y luego en las generales

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha acusado este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "envalentonar" al independentismo, que ya hala de modificar también el delito de malversación. A su entender, los pasos del presidente del Gobierno evidencian que "no tiene límites" y este comportamiento lo "pagará" el PSOE en las urnas.

"Hoy vemos además que se añade la intención o la reivindicación de los nacionalistas de modificar también el delito de malversación. ¿Pero es que no hay límites? Creo que éste no es el camino. Desde luego tenemos un presidente del Gobierno que gobierna al dictado de Otegi y Junqueras y eso no se había dado nunca en este país", ha declarado Tellado.

En una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press, el dirigente del PP ha señalado que le las últimas declaraciones de Otegi y Junqueras congratulándose de que Sánchez hace lo que ellos quieren "certifica" que para el presidente del Gobierno "todo está en venta en España y todo se puede sacrificar en aras de sus ambiciones personales.

ACUSA A SÁNCHEZ DE "BANALIZAR" LAS SENTENCIAS DEL SUPREMO

El dirigente del PP ha recalcado que a Pedro Sánchez "le marca el camino el independentismo en España y gobierna al dictado de Junts, ERC y Bildu", algo que, a su juicio, es "tremendamente malo" para España y no se lo pueden permitir. Además, ha indicado que es una "gran mentira" el argumento del Ejecutivo de que hay que homologarlo con otros países de Europa porque ahí "las penas de sedición son aún mayores".

"No se puede banalizar el Estado de Derecho y creo que Sánchez está tomando un camino muy peligroso, que es el de banalizar las sentencias del Tribunal Supremo y vaciar de autoridad al Tribunal Supremo", ha declarado, para recalcar que la Justicia "no es de usar y tirar" y las sentencias "no son de quita y pon".

En este sentido, ha advertido de que "no se puede vilipendiar a los tribunales de Justicia en función de si la sentencia nos gusta o no" o "les interesa a los socios del presidente del Gobierno". "Es bastante lamentable la actitud que está adoptando Pedro Sánchez y me consta que muchos barones del PSOE no la comparten", ha asegurado, para añadir que esos cargos socialistas "cuestionan en privado" el camino que ha tomado el jefe del Ejecutivo.

"SÁNCHEZ SE ESTÁ CARGANDO SU PROPIO PARTIDO"

Dicho esto, ha alertado de que "las consecuencias de todo esto el PSOE las pagará en las urnas, primero en las municipales y en las autonómicas" y, después en las generales con la salida del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Creo que Pedro Sánchez se está cargando el Estado de Derecho en España y se está cargando su propio partido, supeditando el Partido Socialista a sus intereses personales", ha declarado el vicesecretario de Organización del PP.

En cuanto a si cree que el diálogo que inició el Gobierno con ERC ha ayudado a desinflamar la situación, Tellado ha afirmado que "si algo ha desinflamado la situación de Cataluña es el Estado de Derecho y la aplicación de la ley", algo que, según ha recordado, correspondió al Gobierno de Mariano Rajoy "apoyado pero a medias tintas por el PSOE" en la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

A su entender, lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez es "envalentonar al nacionalismo y decir que no pasa nada, que lo pueden volver a hacer porque ahora no será delito y que eso que intentaron hacer eran desórdenes públicos, como una pequeña pelea que se produce a la salida de un partido de fútbol".

"Eso no fue un desorden público. Eso fue un intento de acabar con el Estado de Derecho y la integridad territorial de España. No lo digo yo, lo dicen las sentencias del Tribunal Supremo", ha asegurado Tellado.

Según ha insistido, Sánchez está "desnaturalizando la propia democracia" en España con una actitud "completamente irresponsable" basada en "derogar delitos" para "beneficiar a los socios que le van a apoyar" con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

"Si eso no es perturbar la democracia de nuestro país, no sé lo que es. Es un ejercicio de gran irresponsabilidad que le va a costar muy caro al Gobierno, que es lo de menos, y a la democracia, tanto a su credibilidad interna y externa", ha indicado.

Tellado ha subrayado que con la democracia no se puede "jugar" ni "mercadear". "Es mala imagen ver a un presidente del Gobierno secuestrado y en manos de ERC y Bildu y, además, lo hace gustoso, que es lo más triste de todo esto", ha apostillado.

En cuanto a si esta reforma penal levanta de forma definitiva los puentes de diálogo entre Gobierno y PP, Tellado ha indicado que el Gobierno ha elegido "con quien quiere negociar y pactar y, desde luego, no es el con el principal partido de la oposición".

"Prefiere pactar con quienes están dispuestos a desafiar permanentemente la unidad territorial de nuestro país", ha indicado, para añadir que esos socios "no creen en España" y ven en la "debilidad" de Sánchez "una oportunidad" para cumplir sus "anhelos" dirigidos a "convertir determinadas nacionalidades históricas en reinos de taifas".

"EL QUE SE CENSURA A SÍ MISMO ES PEDRO SÁNCHEZ"

Ante el emplazamiento que Cs ha hecho al PP para que Alberto Núñez Feijóóo presente una moción de censura, Tellado ha afirmado que "el que se censura a sí mismo es Pedro Sánchez" porque, según ha recordado, dijo que no pactaría con Podemos ni con Bildu ni con el independentismo y al final lo hizo.

"El que se enmienda a sí mismo y se hace una moción permanente es Pedro Sánchez, que se ha ganado la desconfianza de la inmensa mayoría de la sociedad española, más allá de colores políticos", ha declarado.

Además, ha insistido que dentro del PSOE hay "mucho barón territorial" que no está de acuerdo en lo que va a hacer Sánchez, por lo que tiene "la moción de censura dentro de su propio partido". "Creo que está cometiendo un error gravísimo para España y para su propio partido que le va a costar el Gobierno en las próximas elecciones", ha abundado.

En cuanto a si el PP está dispuesto a salir a la calle para protestar por esta derogación de la sedición, Tellado ha indicado que el PP debe "usar todos los resortes legales" para "tratar de combatir esta entrega del Estado de Derecho" a cambio del "apoyo de los que no creen en España" para seguir en Moncloa.