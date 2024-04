El PP advierte que no parará de investigar al entorno familiar de Sánchez y el Gobierno reprocha los ataques personales

El diputado del PP Eloy Suárez (c) durante la constitución y designación de la mesa de la Comisión de Investigación por el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 1 de abril de 2024, en Madrid (España). La Comisión de Investigación es sobre los contratos públicos r

El diputado del PP Eloy Suárez (c) durante la constitución y designación de la mesa de la Comisión de Investigación por el 'caso Koldo', en el Senado, a 1 de abril de 2024, en Madrid (España).

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP y presidente de la comisión de investigación del caso Koldo, Eloy Suárez, ha advertido al Gobierno que su formación "no va a parar" de preguntar sobre el entorno familiar del jefe del Ejecutivo ante las informaciones publicadas, a lo que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, le ha replicado asegurando que le cuesta entender que "los ataques personales" le puedan llevar a un elemento de "rédito político".

En la sesión de control al Gobierno en el Senado, el parlamentario 'popular' ha cuestionado al ministro de Economía por los criterios del Gobierno en la asignación de recursos a empresas, fundaciones y asociaciones.

"Muchos españoles se están preguntando en estos momentos si el criterio de reparto de fondos públicos es consaguinidad y parentesco con el presidente del Gobierno. El Teatro Real ha recibido siete millones de euros más que el año pasado. ¿Qué ha sucedido? Un tal David Azagra, cuando su apellido es Sánchez Pérez Castejón, no sé si le suena, está sentado en el Consejo Asesor del Teatro Real", ha denunciado el senador del PP.

"Si te llamas Begoña y te apellidas Gómez y vives en la Moncloa, tu marido, el presidente del Gobierno te da una subvención directa de 100.000 euros, o te da 128.000 euros a una empresa participativa como nos hemos enterado hoy", ha señalado también Eloy Suárez.

Asimismo, ha interpelado a Carlos Cuerpo que "no diga que es legal porque es indecente y muy poco estético". "¿Y sabe lo que sucede? Que la indecencia al final hace tembalearse una democracia. Y le voy a decir algo más, espero que no lo haga, ni nos señale ni nos amenace, porque con esto no vamos a parar", ha añadido.

EL GOBIERNO DEFIENDE LOS MECANISMOS

En este contexto, Carlos Cuerpo ha replicado al senador del PP diciéndole que se "temía" que lo que le interesaba no eran los criterios para la asignación de los fondos públicos. "Déjeme que le diga, desde un punto de vista estrictamente personal, que me cuesta entender cómo usted puede pensar que los ataques personales o el ruido pueden llevar a un elemento de mérito profesional o incluso de rédito político", ha sostenido.

Aquí, Carlos Cuerpo ha explicado el proceso de otorgamiento de las ayudas públicas, defendiendo que lo primero es la publicación, luego va la justificación y lo tercero es la garantía de la transparencia.

"Tenemos la plataforma de contratación pública asegurando esa transparencia, una mejora en la gestión y, por supuesto, también la colaboración en la lucha contra el fraude", ha sostenido, a la vez que ha explicado que en lo que respecta al Plan de Recuperación se han adoptado medidas adicionales, como un análisis específico de conflicto de intereses.

"Por lo tanto, los sistemas de concesión y control de ayudas públicas funcionan, y es más, ante la detección de cualquier irregularidad, como siempre, tolerancia cero. Y es un mensaje de confianza para nuestros ciudadanos en sus instituciones, en las instituciones que le representan. Confianza en que disponemos de los mecanismos necesarios y suficientes para garantizar el máximo rigor en la gestión y en el control de los fondos públicos", ha sentenciado.