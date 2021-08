El PP anuncia querella por estafa y prevaricación contra el presidente del Melilla tras su expulsión de Ciudadanos

Alegan que Eduardo de Castro ocultó que había pasado a ser diputado no adscrito y por tanto "tránsfuga", lo que exigiría su dimisión

MELILLA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha anunciado este lunes que presentará una querella por presunta estafa contra el presidente de Melilla, Eduardo de Castro, por haber ocultado durante ocho días que el juzgado había rechazado su petición de medidas cautelarísimas contra su expulsión de Cs y su conversión en "diputado no adscrito".

En rueda prensa, el presidente de los populares melillenses, Juan José Imbroda, ha asegurado que los servicios jurídicos del partido ya están trabajando para presentar la demanda en la que también van a incluir la presunta comisión de un delito de prevaricación además del de estafa.

Juan José Imbroda ha justificado esta medida legal en el hecho de que Eduardo de Castro "ha mentido, engañado, ocultado y hecho un ejercicio de trilerismo para no comunicar que el juzgado había rechazado sus medidas cautelares" contra su cese como parlamentario de Cs, y por consiguiente "que sea ya oficialmente un tránsfuga".

"MENTIR A LA MESA ES GRAVE"

El líder del principal partido de la oposición ha subrayado que lo grave de este asunto es que "ha mentido" a la Mesa de la Asamblea que tuvo lugar el 11 de agosto cuando ya desde ocho días antes, desde el día 5, el juzgado había desestimado la petición de Eduardo de Castro para parar su expulsión de Cs por presunta vulneración de derechos fundamentales.

"Ha estado engañando, ocultando y estafando a la ciudadanía, porque cuando miente a la Mesa de la Asamblea, está mintiendo a todos los melillenses porque la mesa representa a los ciudadanos" ha resaltado el también senador.

Imbroda ha insistido en señalar que en cuanto se oficialice la conversión a "diputado no adscrito" de Eduardo de Castro, debe dejar la Presidencia la Ciudad Autónoma, en aplicación del Reglamento de la Asamblea y la petición realizada por Cs a nivel nacional para que se cumpla el pacto anti transfuguismo.

"QUÉ POCA VERGÜENZA"

"Encima tiene la poca vergüenza de decir que eso no me afecta, que no tiene por qué dimitir cuando sea considerado tránsfuga: lo que tiene que hacer es irse ya", ha reclamado el dirigente del PP.

Por último, ha lamentado que PSOE (4 diputados) y CPM (8) sigan respaldando a Eduardo de Castro, que fue erl único diputado que logró Cs en las elecciones de 2019, y la única explicación que le encuentra "al respaldo a un tránsfuga" es que "se les viene abajo el chiringuito", y lo que quieren es "ganar tiempo y acabar la legislatura como sea".