El PP de Aragón se suma también a la exigencia de un congreso extraordinario y elogia a Feijóo

Comité de Dirección Autonómico del PP Aragón. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Dirección Autonómico del Partido Popular (PP) en Aragón ha decidido, por unanimidad, pedir la celebración de un congreso extraordinario de esta formación en el ámbito nacional y que "acabe con esta etapa y se abra una nueva". Por su parte, el presidente regional, Jorge Azcón, ha considerado que Alberto Núñez Feijóo "es el dirigente territorial en Europa que mejor puede acreditar el éxito" por sus "cuatro mayorías absolutas" al frente de la Xunta.

Así lo ha comunicado Azcón, en rueda de prensa, tras presidir el comité autonómico de la formación. Será quien traslade esta posición en la reunión que este miércoles ha convocado el líder del PP, Pablo Casado, con los 'barones' territoriales del partido para intentar acercar posturas ante el congreso nacional que pretende convocar el próximo lunes, en la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido.

Azcón ha subrayado que la posición del PP Aragón es "unánime, sin personalismos, sin una voz discrepante" y fruto "de la escucha de muchas personas", con el objetivo de lograr "lo mejor no para el PP, sino para España".

En esta misma línea, ha dicho que los 'populares' aragoneses apuestan por "una solución de unidad, no de bandos, de grupos, de sectores; no podemos permitirnos eso, necesitamos aunar el partido, curar algunas de las heridas que se han producido estos días y el PP de Aragón va a estar en la solución, no en crear problemas".

HA CAMBIADO EL MOMENTO POLÍTICO

De Pablo Casado ha dicho que ha ofrecido "muchísimo al partido" y el jueves pasado le expresó su apoyo porque las acusaciones de espionaje de Génova "no se correspondían a la realidad", "pero ahora el momento político es distinto y necesitamos un congreso extraordinario que renueve la dirección del partido".

Sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comentado que ella misma ha expresado su voluntad de seguir al frente de esa responsabilidad, donde "lo está haciendo muy bien".

((Habrá ampliación))