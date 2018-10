El PP augura que todos los españoles acabarán pagando el "diálogo sin límites" entre Sánchez y Torra

Publicado 09/07/2018 15:16:39 CET

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha dado por hecho que al final serán "todos los españoles" los que "acabarán pagando" el "diálogo sin límites" que, en su opinión, han abierto este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra.

Así lo ha asegurado Hernando en la Cámara Baja minutos antes de que finalizara el encuentro de dos horas y media que Sánchez y Torra han protagonizado en el Palacio de La Moncloa.

El dirigente 'popular' ha recordado que "unos días antes" de la moción de censura que le convirtió en presidente, Sánchez dijo de Torra que era "un xenófobo, un supremacista y el Le Pen español".

"No sé muy bien por qué esta larga reunión, pero indudablemente tengo la sensación de que este diálogo sin límites que expuso la vicepresidenta, Carmen Calvo, vamos a acabar pagándolo todos los españoles", ha añadido.

Dicho esto, Hernando ha pedido a Sánchez que actúe con "claridad" y que "no se sigan debatiendo asuntos que, como la autodeterminación, no tienen nada que ver con los intereses de España". En este punto, ha mostrado su deseo de que no siga "pagando precios" por haber obtenido la Presidencia del Gobierno" gracias al "apoyo de los independentistas".

LA FALTA DE EXPLICACIONES DE SÁNCHEZ

Respecto al hecho de que Sánchez no haya comparecido para explicar su conversación con Torra y también de que no haya ofrecido ninguna rueda de prensa en España desde que es presidente, Hernando lo ha atribuido a que el presidente "está en una situación de indudable debilidad" y no es "capaz de explicar" sus decisiones.

Tras señalar que si Mariano Rajoy se hubiera comportado así habría habido "una gran crisis", el portavoz ha criticado el "concepto de la comunicación" que, a su juicio, tiene el jefe del Ejecutivo. Éste, ha apuntado, "consiste en enviar fotos a los medios con los titulares que a él le gustan" lo que, ha concluido, no es "nada democrático".