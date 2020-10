El PP avisa a Sánchez que irá al TC y a Europa si fuerza una reforma legal para renovar el CGPJ

Enrique López ve en la petición de imputación de Iglesias "una razón más" que justifica que el PP pida dejar fuera del Consejo a Podemos

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha avisado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que si el Gobierno aprueba una reforma legal para poder renovar sin los 'populares' el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), su partido irá al Tribunal Constitucional y pedirá la suspensión cautelar. Además, ha señalado que el PP también acudiría a las instancias europeas.

El presidente del Gobierno admitió el pasado viernes que su Ejecutivo está estudiando vías para cambiar la ley para renovar el CGPJ sorteando el "bloqueo" del PP. Y esta semana el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha advertido a los 'populares' que si no pactan la renovación del Consejo tendrán que modificar la ley.

López, que es también consejero de Justicia e Interior en la Comunidad de Madrid, ha indicado que si el Gobierno quiere llevar a cabo esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para nombrar a los vocales del CGPJ "sin contar con el PP" solo puede realizarlo "bajando la ratio parlamentaria de tres quintos que establece la Constitución" para ocho de sus 20 vocales.

Tras subrayar que el propio Tribunal Constitucional ya se pronunció considerando "una cautela absolutamente necesaria" esa mayoría parlamentaria, ha señalado que esa reforma que quiere acometer el Ejecutivo va en la "línea totalmente contraria" a lo que quiere hacer el PP, dado que en vez de "reforzar la independencia judicial" conduciría a "debilitarla".

Es más, ha dicho que esa reforma legal "colocaría a España a la misma altura de lo que está ocurriendo en Polonia", país que, según ha dicho, ha sido denunciado ante la UE por "transgredir los principios básicos de independencia del Poder Judicial".

Por todo ello, ha avisado que si el Gobierno de Sánchez al final sigue adelante con esa reforma su partido acudirá a las instancias europeas, pero también al Tribunal Constitucional, solicitando además como medida cautelar que suspendiera la eficacia de esta norma.

INSISTE EN DEJAR FUERA A PODEMOS DEL PROCESO

López, que ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión que el líder de su partido, Pablo Casado, ha mantenido con cuatro exministros de Justicia de Gobiernos 'populares' --Ángel Acebes, José María Michavila, Alberto Ruiz Gallardón y Rafael Catalá--, ha señalado que todos ellos ha mostrado su "preocupación" por la "deriva" del actual Gobierno dirigida a "colonizar" las instituciones.

Enrique López ha asegurado que el Partido Popular "asume plenamente sus obligaciones constitucionales y legales" en el proceso de renovación de las instituciones, pero ha recalcado que la situación que ha provocado Sánchez "impide" a su formación llegar en este momento llegar a ese acuerdo.

"Le hemos pedido que Podemos no esté presente en esa negociación", ha resaltado, para añadir que el partido morado "ha solicitado la abdicación del Rey", quiere pactar con ERC para "crear marcos dirigidos a la independencia", defiende acuerdos de gobierno con Bildu y "arremete ferozmente" contra el Poder Judicial.

Además, ha afirmado que la petición de la imputación del vicepresidente Pablo Iglesias en el llamado 'caso Dina' es "una razón más" para no tratar la renovación del CGPJ con el Gobierno si Podemos forma parte de la negociación.

Dicho esto, Enrique López ha subrayado que el PP "no bloquea" esa renovación sino que pide a Pedro Sánchez que les "libere de un

problema que él mismo ha creado" al incluir al partido morado en el Gobierno de España. "No podemos exigirle que cambie el Gobierno pero sí que Podemos no esté presente en ningún tipo de negociación de órganos tan importantes como el Consejo", ha concluido.