El PP catalán pedirá por carta a los ayuntamientos retirar "símbolos partidistas" del espacio público

Publicado 31/07/2018 14:56:05 CET

BARCELONA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP catalán enviará una carta en todos los ayuntamientos para pedir la retirada de 'esteladas' y "otros símbolos partidistas" y que así se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que prohíbe que se cuelguen en los espacios públicos y edificios oficiales.

Además, el presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, ha anunciado en una rueda de prensa que llevarán a los tribunales "a los alcaldes que desobedezcan" y no hayan retirado los símbolos en las próximas semanas.

"Ahora los alcaldes se lo pensarán dos veces ante de desobedecer la resolución del TSJC", ha añadido, y ha calificado de necesaria y decisiva esta campaña del PP para retirar esta simbología, que no solo defiende los intereses de los votantes de su partido sino de una mayoría de la sociedad catalana, ha considerado

COMISIÓN BILATERAL

Por otro lado, Albiol ha apuntado que el Gobierno de Pedro Sánchez "está haciendo una indignidad" al incluir en el orden del día de la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, que se celebrará este miércoles, asuntos como el referéndum de autodeterminación o los presos soberanistas.

Además, ha resaltado que "lo único que quiere el presidente de la Generalitat es que se visualice una reunión entre el Gobierno de España y la República catalana" y ha acusado a Pedro Sánchez de prestarse al juego.

Albiol ha puntualizado que es inaceptable que el presidente de España esté hablando de cosas "que no pueden ser", le ha recriminado que aborde algo sobre lo que no tiene competencias, en referencia a los presos soberanistas, y le ha recomendado que no de pie, ni esperanzas a los independentistas.