PP y Cs critican en el Congreso el Régimen Especial Balear y CC avisa de que es un "engaño" para los baleares

Actualizado 28/02/2019 15:20:55 CET

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular y Ciudadanos han criticado el decreto ley del Régimen Especial de Baleares (REB), que se ha sometido a su convalidación en el Congreso este jueves, y Coalición Canaria, que tiene un régimen similar para su archipiélago, ha avisado de que es "un engaño" para los baleares.

El REB es un instrumento similar al régimen especial de las Islas Canarias con el que se trata de amortiguar los efectos de la insularidad en materia de transporte, energías e inversiones de Estado.

Según ha explicado el diputado del PP José Vicente Marí Bosó, es "el colmo del frenesí" que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera aprobar un decreto que "el PP ya había aprobado" en el Gobierno de Mariano Rajoy, por lo que "ya está en vigor en 2017".

Ha insistido en que el decreto ley "tiene en su contenido cosas que ya estaban" por lo que, desde su punto de vista, "no supone ningún esfuerzo". Además, le ha puntualizado que hacer política "no es dedicarse a aprobar 29 decretos leyes, y los que quedan --hasta el final de la legislatura-- para quedar bien y no resolver nada".

"Es una vergüenza. La única innovación que ha dejado colar algo es en materia de inversiones, que además deja a los baleares en peor condiciones que lo dispuesto ya", ha señalado Marí Bosó en su intervención en el último pleno antes de disolver Las Cortes el próximo 5 de marzo.

El diputado popular ha destacado que el REB propuesto por el Gobierno central sólo se explica porque el PSOE "tiene mala conciencia al haber votado en contra en lo mismo, en su momento" y entonces "ahora tiene la urgente necesidad de votar a favor" de cara a la campaña electoral ya que los últimos ocho meses "han sido en balde para los españoles" puesto, que a su juicio, "no se ha resuelto nada".

CS ACUSA AL PSOE DE USAR EL REB PARA CAMPAÑA ELECTORAL

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, Vicente Ten Oliver, cuyo partido se ha abstenido, ha lamentado que, además de ser "el viejo REB", el PSOE lo haya hecho para dar "munición a los nacionalistas, burlando la democracia".

Considera que se trata de "electoralismo", porque "ha vendido humo" con esta propuesta, ya que "no se concretan" las dotaciones presupuestarias destinadas al REB. "¿De qué sirve si no se concreta?", ha preguntado en su intervención después de puntualizar que es "una tomadura de pelo a los baleares".

"Estamos de acuerdo en que la insularidad genera costes y que afectan a la productividad y el coste de vida de los baleares pero estas declaraciones son sólo intenciones, son vagas", ha sustentado Ten Oliver que cree que antes de que llegara Pedro Sánchez a La Moncloa, "se estaba negociando un REB mucho mejor".

Es por ello, que ha confirmado que su formación no puede apoyar el decreto ley propuesto por el Gobierno socialista pero sí ha prometido que Ciudadanos "va a luchar por un verdadero REB con medidas concretas reflejadas en las partidas presupuestarias".

PARA COALICIÓN CANARIA, UN CANTO AL SOL

Otra de las críticas más destacada hoy en el Hemiciclo ha sido la de la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, que ha anunciado su abstención por considerar que el REB que marca el Gobierno "es un engaño".

"Que no se engañen, es un canto al Sol. Un decreto no tiene valor, se tiene que tramitar una ley orgánica para las compensaciones de la insularidad", ha asegurado Oramas al recordar que las Islas Canarias tienen el Régimen Económico Fiscal (REF) "que estuvo negociándose durante ocho años hasta que tuvo autorización de Bruselas".

La diputada canaria le ha aconsejado por tanto a la presidenta de Baleares, Francina Armengol, que tenga "cuidado" ya el REB que ofrece el Gobierno central es "una expectativa falsa", como ha comprobado con su archipiélago después de que "Sánchez vulnerara el REF en los PGE" que presentó en la Cámara Baja y que fueron rechazados.

Aún así, ha prometido que CC va a seguir "trabajando con el Estado, sea el PP o el PSOE" porque se trata "de trabajar juntos y que todos estén en las mismas condiciones" en vez de "enfrentar" a las CC.AA.

RESTO DE PARTIDOS

Por su parte, el diputado de Unidos Podemos, Juan Pedro Ylanes Suárez, ha celebrado el decreto ley "que pone fin" a las consecuencias de la insularidad, aunque resalta que viene "con años de retraso".

Además, ha señalado que ha echado "de menos" que en el decreto ley no se haya tratado el tema de la vivienda que es "la máxima preocupación" de los baleares puesto que el mercado hipotecario balear, según ha señalado, "se mueve gracias a las rentas medias y altas".

"Llega tarde, mal y con prisas, pero al menos viene", ha opinado también el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, que espera que el REB "compense el aislamiento" de las Islas Baleares en la próxima legislatura a pesar de que ni PP ni PSOE "han sabido entender a tiempo esta necesidad". De todas formas, Balvodí ha aseverado que es "un primer paso para asegurar la movilidad de los baleares".

El portavoz de ERC, Joan Tardà, ha defendido el decreto aunque ha advertido que aún "quedan temas fundamentales" que resolver como es la gestión de puertos y aeropuertos, tanto en Islas Baleares como en Cataluña, "independientemente del color político" que esté en el Gobierno.

A pesar de ello, cree que hay que "colaborar con los gobiernos que manifiestan algún interés, sea electoralista o no, en solucionar los problemas de los ciudadanos". "Es francamente un avance aunque es evidente que las ramas no impedirán que nosotros sigamos denunciando el bosque de las medidas fiscales que sufre Baleares", ha finalizado.