PP cree que la convocatoria de Bilbao "no es sincera" y ve "indigno" que "ni siquiera mencione" a ETA

Los ediles populares, ausentes del acto porque no participan en "coartadas para blanquear" a Bildu y tener "conciencias tranquilas"

El concejal del PP en Bilbao y vicesecretario general del PP en Vizcaya, Carlos García, ha criticado que la concentración del Foro Bilbao por La Paz y la Convivencia "no es sincera" y ha insistido en que su partido no va a "participar en coartadas que sirvan para blanquear a Bildu y para que algunos que han mirado durante demasiado tiempo para otro lado tengan sus conciencias tranquilas". Asimismo, ha denunciado que "ni siquiera mencionar en la convocatoria" a ETA es "algo indigno".

El grupo municipal del PP en la capital vizcaína ha estado ausente del acto convocado por este Foro --presidido por el alcalde Juan María Aburto y del que los populares no forman parte-- en homenaje a Miguel Ángel Blanco, en el 25º aniversario de su asesinato, a todas las víctimas de la violencia de la capital vizcaína y a la ciudadanía por su participación en todas las manifestaciones y concentraciones por la paz y contra la violencia, en estas últimas décadas.

"Desde el partido de Miguel Ángel Blanco no hemos querido participar en la convocatoria de hoy porque creemos que no es una convocatoria sincera de recuerdo a la memoria de Miguel Ángel Blanco", ha señalado Carlos García en declaraciones a los medios.

El edil ha indicado que el PP no va a "participar con los cómplices de su asesinato, con los concejales de Bildu que han estado hoy en la concentración". En este sentido, ha apuntado que "fue un concejal de Herri Batasuna quien pasó la información de Miguel Ángel Blanco para ser asesinado" y el PP "jamás" va a asistir a "una sola concentración donde haya personas como los concejales de Bildu, que no condenan ni han condenado ni el asesinato de Miguel Ángel Blanco ni ningún otro asesinato".

García ha denunciado que "esta convocatoria que ha hecho el alcalde sirve única y exclusivamente para mantener su conciencia tranquila porque sustituye a la propuesta del PP", que había planteado dedicar sendas calles en Vitoria y San Sebastián al edil de Ermua secuestrado y asesinado por ETA y "un monolito, una estatua o un panel en algún lugar del recorrido de la mayor manifestación que ha habido en la historia de Bilbao" en rechazo de estos hechos.

"Esos sí son actos sinceros para recordar a Miguel Ángel Blanco y a toda las víctimas del terrorismo. Actos que perduren en el futuro para que las nuevas generaciones conozcan qué es lo que ha pasado en nuestra tierra y quiénes han sido quiénes han regado esta tierra de sangre y de dolor y quiénes han sido las víctimas", ha valorado.

Por contra, ha considerado que la concentración de este miércoles "no es sincera" y, por ello, el PP ha decidido no participar en "una coartada para no tomar las medidas necesarias para salvaguardar la memoria, la dignidad y la justicia de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas del terrorismo" y sus ediles están "muy tranquilos" con esta postura.

García ha apuntado, asimismo, que la convocatoria la ha realizado "un foro en el que participa Bildu" y en que, por tanto, "de entrada" no forma parte el PP, que, según ha insistido, no va a "participar en coartadas que sirvan para blanquear a Bildu y para que algunos que han mirado durante demasiado tiempo para otro lado tengan sus conciencias tranquilas".

VÍCTIMAS "EN GENERAL"

También ha aludido a que la convocatoria "hable de víctimas en general sin mencionar la palabra terrorismo o manifestaciones por la paz, sin mencionar expresamente los 870 asesinatos cometidos por ETA, los miles de heridos y los cientos miles de vascos que han tenido que marcharse de la tierra por culpa de esta organización terrorista".

"Que no sean capaces ni siquiera en la convocatoria de mencionarla nos parece algo indigno, que, más allá de recordar la memoria de Miguel Ángel Blanco, lo que está haciendo es ensuciarla", ha concluido.

