El PP critica que Ciudadanos pida presidir Andalucía siendo tercera fuerza cuando en Cataluña no quiso

Publicado 03/12/2018 13:16:34 CET

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Dolors Montserrat, ha cuestionado este lunes que Ciudadanos quiera ahora aspirar a presidir la Junta de Andalucía habiéndose convertido en la tercera fuerza más votada en las elecciones de este domingo y que lo desechara en Cataluña pese a haber ganado las elecciones el pasado diciembre en esa comunidad.

"Me sorprende mucho que en Cataluña, donde ganó históricamente al nacionalismo después de 30 años, Cs no presentó candidatura para que fuera elegida presidenta Inés Arrimadas y ahora, siendo la tercera fuerza, sí se quiera presentar", ha comentado Montserrat en los pasillos de la Cámara Baja, donde ha acudido para saludar a los ciudadanos que está visitando el Congreso con motivo de las Jornadas de Puertas Abiertas.

En todo caso, la dirigente 'popular' ha subrayado que quien lidera el centro derecha español es el PP, y no Ciudadanos, y quien, por tanto, debe liderar el "cambio" en Andalucía que los andaluces han manifestado en las urnas es Juanma Moreno.

Los andaluces, según ha argumentado, han dicho no a Susana Díaz y no a las políticas de Sánchez, han dicho no a la corrupción de los ERE y han dicho no a un PSOE que "ha abandonado el constitucionalismo" y que "se ha arrodillado ante el independentismo" y han decidido "cambio". "Y el PP va a liderar ese cambio presentando a Juanma Moreno a la elección como presidenciable", ha insistido.

Preguntada sobre la irrupción de Vox en el Parlamento andaluz con 12 diputados, Montserrat respeta lo que voten los españoles, en este caso, los andaluces, y se ha limitado a reiterar que el PP va a liderar el centro derecha en Andalucía y a pedir "el máximo apoyo" de los partidos constitucionalistas para que Juanma Moreno acceda al Palacio de San Telmo.

BUSCAN FUNDAMENTALMENTE EL APOYO DE CS

Un poco más allá ha ido el predecesor de Montserrat en la Portavocía del PP en el Congreso, Rafael Hernando, quien ha asegurado que su partido está dispuesto a gobernar con "todos aquellos que apuesten por cambiar las cosas en Andalucía, por acabar con una administración que lo corrompe todo y por hacer que Andalucía sea una tierra en la que el empleo sea una oportunidad y en la que se repongan los servicios sociales".

"Esto es por lo que vamos a apostar, fundamentalmente con Ciudadanos, y veremos el resto de las formaciones qué es lo que opinan", ha manifestado Hernando, quien espera que "pronto" el PP pueda alcanzar un acuerdo para que "el cambio (en Andalucía) sea una realidad".

Dicho esto, el diputado del PP por Almería ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque ya elecciones porque los comicios andaluces de este domingo eran unas primarias para el PSOE "y para la izquierda que gobierna con independentistas".