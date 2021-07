El PP critica la Conferencia de Presidentes, un "fake" que servirá para que Sánchez dé un "monologo" y se haga la "foto"

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha criticado este miércoles la reunión de la Conferencia de Presidentes, un "fake" que a su juicio servirá para que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, dé un "monólogo" y se haga una "foto".

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, el dirigente 'popular' ha lamentado que se haya "pervertido" el propósito "inicial" que el Gobierno de Mariano Rajoy le dio a este tipo de encuentros, que tenían una "preparación importante".

Precisamente, estos días varios dirigentes del PP han afeado que no haya habido reuniones preparatorias sobre los temas a tratar. "Póngase en la piel de un presidente autonómico. ¿A qué consejero se lleva a la Conferencia? ¿Qué temas se van a tratar? ¿Qué conclusiones vamos a sacar? ¿Qué técnicos deben asistir?", se ha preguntado García Egea.

Así, el 'número dos' del PP ha instado a Sánchez a "ser valiente". "Debía haber puesto: orden del día, punto número uno, intervención de Sánchez. Punto número dos, ruegos y preguntas", ha bromeado.

En esta línea, García Egea ha lamentado que "lo único que importa" a Sánchez es acudir al encuentro --que se celebra este viernes en Salamanca-- para "echarse una foto" y después "irse a una mesa" con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

"LAS DECISIONES SE VAN A TOMAR EN LA MESA CON ARAGONÈS"

A su juicio, "es sintomático" que "mientras se prepara una mesa de dialogo bilateral" con el propio Aragonès, Sánchez "organice una Conferencia de Presidentes" a la que no acudirá el mandatario catalán.

En este contexto, García Egea ha afeado al jefe del Ejecutivo que beneficie al líder del Govern cuando este ha hecho un desplante al resto de dirigentes autonómicos, que acuden a la reunión para "tomar decisiones sobre cosas que implican a todos".

Así, preguntado sobre si el PP se plantearía dejar de asistir a futuras convocatorias de la Conferencia de Presidentes, García Egea ha reconocido que entiende "el sentimiento" expresado por Isabel Díaz Ayuso, Fernando López Miras o Juanma Moreno.

De esta forma, el secretario general del PP ha hecho suyo el sentir de varios presidentes autonómicos 'populares' preguntándose "qué sentido tiene que haya" una Conferencia de Presidentes "si las decisiones se toman en la mesa con Aragonès".

"Al final el viernes no se va a decidir nada. Las decisiones se van a tomar en la mesa con ERC y el PDeCAT y luego irá en cascada lo que sobre a las CCAA. Me gustaría equivocarme y que el viernes los presidentes dijeran: Hemos conseguido fondos europeos, sabemos el criterio de reparto, pero parece que no va a ser así", ha zanjado.

QUE CAIGA "EL PESO DE LA LEY" SOBRE LOS QUE FIRMARON EL PROCESO AVAL

Por otro lado, García Egea se ha referido a los avales presentados por la mayor parte 34 exaltos cargos de la Generalitat para afianzar los 5,4 millones de euros que se les reclaman, y que han sido asegurados con dinero del Instituto Catalán de Finanzas (ICF).

"¿Cómo es posible que miles de emprendedores tengan una idea y no tengan un aval público y unos señores que han usado dinero público para dar un golpe al Estado tengan un aval? Los señores que han quebrado la legalidad tienen que pagar de su bolsillo hasta el último gasto", ha sostenido.

El dirigente del PP se ha expresado así después de que la instructora del expediente abierto en el Tribunal de Cuentas contra los exdirigentes por su responsabilidad contable en los gastos de las denominadas 'embajadas' catalanas en el exterior aprecie indicios de ilegalidad en los avales presentados.

Desde su punto de vista, que una "institución pública avale" a los responsables catalanes debería llevar a que caiga "todo el peso de la ley" sobre todo aquel que haya "puesto una firma en el proceso de aval".