El PP cuelga una lona apelando al voto útil a Feijóo: "Puede que no seamos tu partido, pero somos la solución"

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha colgado este viernes una lona en un edificio del centro de Madrid en el que apela al voto útil a su candidato, Alberto Núñez Feijóo, en las elecciones generales del próximo 23 de julio, ya que, según asegura, en este momento son la "solución".

"Puede que no seamos tu partido, pero en este momento somos la solución. Vota Feijóo", reza textualmente el mensaje de la lona que el PP ha situado en la calle Cedaceros de Madrid, acompañado de una imagen de su candidato a la Presidencia del Gobierno.

Feijóo ha centrado su campaña en pedir concentrar el voto en el PP para evitar "bloqueos" como el que sufrió Mariano Rajoy en 2016, que obligó a repetir las elecciones, y para impedir que se pierdan miles de sufragios a Vox en algunas provincias.

"LA GARANTÍA DE QUE NO HAYA BLOQUEOS ES VOTAR AL PP"

Este jueves, en una entrevista en Onda Cero, Feijóo ha afirmado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, está dispuesto a formar gobierno perdiendo las elecciones generales y ha recalcado que Vox ha acreditado en autonomías como Murcia que "también bloquea". Por eso, ha indicado que solo el PP es "garantía de que no haya bloqueos" en el Gobierno de España. "La garantía de que no haya bloqueos es votar al PP", ha abundado.

Poco después, en un mitin del PP en Oviedo, Feijóo ha recordado los "antecedentes" de Sánchez en 2016 cuando con su "no es no" se opuso a la investidura de Rajoy y ha apuntado que eso es lo que pretende también ahora. Por eso, ha apelado al voto útil al Partido Popular el próximo 23J.

"Fíjaos en sus antecedentes políticos y llegaréis a la conclusión de que si no aspira a ganar, aspira a bloquear", ha declarado Feijóo, para añadir que sólo el PP presenta un candidato que "se ha comprometido a gobernar si gana".

Tras asegurar que él quiere "ganar" las elecciones para "romper los bloques y los bloqueos" y no se tengan que "volver a repetir las elecciones", ha indicado que el requisito básico para ser presidente del Gobierno es ganar en las urnas. "Si no ganas, no puedes ser el presidente del Gobierno de todos los españoles. Eso no es admisible en nuestra democracia", ha resaltado, para añadir que la "ensalada" de partidos que busca Sánchez "no merecen gobernar España".