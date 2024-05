El PP defiende no mirar para otro lado con la inmigración ilegal que "acaba en la delincuencia" y niega que sea por Vox

Sémper asegura que el PP está haciendo el discurso que ha tenido "siempre" y que las estadísticas reflejan lo que dijo Feijóo



MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha defendido este miércoles "no mirar para otro lado" con la inmigración ilegal que "acaba en delincuencia" y ha recalcado que las estadísticas recogen lo que dijo en campaña el líder de su formación, Alberto Núñez Feijóo. Además, ha señalado que es el discurso que han tenido "siempre" en el Partido Popular, negando que tenga que ver con el pulso que mantienen con Vox ante las elecciones catalanas del 12 de mayo.

Así se ha pronunciado después de que Feijóo pidiera este martes en Cornellá (Barcelona) que votaran al PP aquellos que están en contra de la inmigración ilegal que acaba ocupando casas. "Pido el voto a los que no admiten que la inmigración ilegal ocupe nuestros domicilios", afirmó.

Al ser preguntado si esas declaraciones obedecen a la pugna con Vox en la campaña catalana, dado que el PP espera superarlos y las encuestas sitúan a ambos partidos en una situación de cierta igualdad, Sémper lo ha rechazado asegurando que su partido está haciendo el discurso que ha "tenido siempre".

"Nosotros somos un país de acogida. España es un país hospitalario en el que recibimos con los brazos abiertos a todas aquellas personas, independientemente de su origen o de su condición social, que vienen a este país a emprender un proyecto de vida, a trabajar y a contribuir con su esfuerzo a que esta sociedad prospere", ha enfatizado.

Sin embargo, Sémper ha recalcado que "otra cosa" es que hay gente que viene a España de manera ilegal y "acaba en la delincuencia", como "dicen todas las estadísticas y todos los datos oficiales". "¿Por qué vamos a mirar hacia otro lado con este fenómeno?", ha preguntado, para añadir que en Cataluña se dan "muchos fenómenos de delincuencia" y "de inseguridad ciudadana" y que él mismo lo ha "comprobado" cuando ha estado estos días en esta comunidad.

EN CATALUÑA "SON LÍDERES EN OCUPACIÓN DE PISOS"

Así, el portavoz del PP ha afirmado que "en Cataluña son líderes por ejemplo en ocupación de pisos en relación con el resto de España". Según ha precisado, "el 42% de las ocupaciones ilegales de pisos que se producen en España" son en esa comunidad.

"¿Hay que mirar hacia otro lado? ¿No hay que hablar de esto? ¿No podemos reflejar los índices de criminalidad que existen? No es estigmatizar a nadie, es estigmatizar al delincuente, que no es lo mismo y el delincuente puede tener un color de piel diferente y esto es irrelevante pero no podemos mirar para otro lado cuando los índices, cuando las estadísticas, afirman lo que ayer dijo el presidente Feijóo", ha aseverado.

En este punto, ha asegurado que el PP "no mira a otras formaciones políticas", en alusión a Vox, sino que mira a los que gobiernan en Cataluña, que son los independentistas y "aspiran a que el statu quo se mantenga" con el Partido Socialista de Cataluña y "todo siga igual", "pensando también en Moncloa".

En este sentido, ha indicado que "cualquier resultado de las catalanas en clave de Partido Socialista o de independentistas va a estar siempre supeditado a los intereses de Moncloa". A su entender, eso no es pensar en los catalanes y por eso la oferta del PP en Cataluña ante las elecciones del domingo es "sustancialmente diferente a la de sus oponentes".