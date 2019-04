El PP desdeña la idea de Cs de convertir en familia numerosa las de uno y dos hijos porque no mejora la natalidad

Publicado 04/04/2019 10:52:27 CET

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El responsable del programa económico del PP y candidato por Madrid al Congreso, Daniel Lacalle, ha desdeñado la propuesta de Ciudadanos para que las familias monoparentales y las que tengan dos hijos sean consideradas familias numerosas, ya que, a su entender, eso no mejora la natalidad y no se trata de "cambiar la definición" de familia numerosa.

"Tú no mejoras la natalidad haciendo familia numerosa a lo que no es numeroso. Tú no conviertes dos en tres", ha declarado Lacalle a Europa Pres ante esta propuesta del partido de Albert Rivera, que cree que se puede favorecer la natalidad y ayudar a pagar las pensiones si las familias monoparentales y las que tienen dos hijos son consideradas familias numerosas.

HACER UNA POLÍTICA "SERIA" DE FAMILIA

Lacalle ha señalado que hay que hacer una "política seria para que las familias tengan los hijos que deseen tener" y "la natalidad no suponga una carga familiar" apostando más por medidas como el teletrabajo. Según ha añadido, eso es "lo que están haciendo todos los países líderes" y "no cambiar la definición" de familia numerosa.

Además, el candidato por Madrid al Congreso ha apostado por ayudar a las familias con la fiscalidad para que dispongan de más renta, de forma que cada uno pueda formar el proyecto de familia que quiera, desde un hijo hasta siete o diez hijos.

"Si quiere tener un hijo, adelante; si quiere tener siete, adelante. Lo que vamos a hacer es una fiscalidad que le dé mayor renta disponible para que usted pueda llevar el proyecto que desee: si quiere tener siete o 10 hijos maravillosos, adelante. Y si quiere tener uno, también", ha manifestado, para concluir: "Estas ideas (de Cs) no las entiendo".