El PP dice que Feijóo está "encantado" de volver a hablar con Sánchez si no tira sus propuestas a la "basura"

Afea al Gobierno el "zafarrancho de combate" contra el líder de los 'populares' ante la caída del PSOE en las encuestas

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha reiterado este viernes su disposición a retomar con el Gobierno negociaciones en temas de Estado, un día después de que el Congreso convalidara el decreto de ahorro energético pese al 'no' de los 'populares', aunque el principal partido de la oposición cree que sería más fácil reanudar el diálogo si Pedro Sánchez no tira sus propuestas "al cubo de la basura".

Así lo han trasladado el coordinador general y el vicesecretario de Organización del PP, Elías Bendodo y Miguel Tellado, respectivamente, en declaraciones a Telecinco y esRradio, recogidas por Europa Press.

"Ya le digo yo que encantado y cuanto antes para hablar de temas importantes, pero el Gobierno no quiere, no puede, no le dejan sus socios, esta es la realidad", ha señalado Bendodo al ser preguntado si Feijóo va a llamar a Sánchez para reanudar el contacto.

Bendodo ha afirmado que en el mes de abril Feijóo se reunió con Sánchez en Moncloa al poco de ser nombrado líder del PP y le mostró su "compromiso" como partido de Estado para avanzar en pactos para la justicia, la energía, la Constitución o la seguridad nacional. "Ninguno ha sido escuchado", ha lamentado.

Según el coordinador, el PP ha remitido propuestas "serias" al Gobierno que están trabajadas con expertos, sindicatos, empresarios, miembros de anteriores gobiernos. "Mantenemos nuestra mano tendida", ha expresado.

"No digo que el Gobierno no quiera pactar con el PP, digo claramente que no puede porque está atado a sus socios", ha repetido Bendodo, antes de manifestar que el apoyo de los aliados habituales del Ejecutivo ayer en el Congreso al plan de ahorro energético demuestra que no hay "nada nuevo bajo el sol": "Pactó con los de siempre, con los que quieren romper España".

PROPUESTAS A MEDIO Y LARGO PLAZO

Ha justificado que el PP optó por votar en contra de un decreto que tildan de "improvisación energética" por estar "cargado de frivolidades", si bien ha compartido, como algunos ministros del Ejecutivo, que el invierno va a ser duro.

Y ha insistido en criticar ideas como quitarse la corbata, bajar o subir unos grados la calefacción o el aire acondicionado u obligar a las tiendas a apagar los escaparates "cuando hay libertad de horario", destacando que las nuevas propuestas que van a anunciar buscan el "medio y largo plazo".

A este respecto, y preguntado por los "insultos" de varios ministros del Gobierno a Feijóo, Bendodo ha dicho que el PP responderá "a cada insulto con una propuesta" y ha lamentado que el Gobierno haya salido este verano en "zafarrancho de combate" a malmeter contra el líder de su partido.

"Cuando tu sociólogo de cabecera te dice que irremediablemente vas a perder las elecciones quiere decir que vas a perder las elecciones", ha mencionado Bendodo, que vincula esos "insultos" a la caída del PSOE en las encuestas y considera "errónea" esa estrategia.

Por su parte, Miguel Tellado ha deseado que las nuevas propuestas que van a trasladar al Gobierno "tengan más éxito" que "todas las anteriores", que "han ido al cubo de la basura sin ni siquiera haberlas mirado, sin dedicarle ni un minuto".

Tellado ha expuesto que el PP continuará presentando propuestas "aunque el Gobierno se niegue a escucharlas".

El vicesecretario de Organización ha mencionado que 'Génova 13' prepara un documento técnico con propuestas concretas en materia de ahorro energético, que darán a conocer en las próximas semanas, centrado en "cómo abaratar la factura de la luz a las familias, las empresas y garantizar el suministro". Ese es "el debate real", ha destacado.