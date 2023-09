El PP dice que hablará en castellano en el Congreso y no usará las lenguas cooficiales: "No vamos a hacer el canelo"

Sémper critica que se quiera obligar a los diputados a ponerse pinganillos mientras que en la cafetería "hablarán en castellano"



MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper ha confirmado este lunes que su partido hablará en castellano en el Congreso y no usará las lenguas cooficiales que quieren impulsar el PSOE y sus socios. Según ha recalcado, lo que no van a hacer "es el canelo".

"Vamos a hablar en castellano", ha afirmado Sémper en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección, un día antes de que se celebre el Pleno del Congreso en el que se abrirá la puerta al uso de las lenguas cooficiales.

Sémper ha señalado que es un debate que "no va de lenguas, sino de sentido común y habría que recuperarlo en el Congreso" y ha subrayado que se llega a esta situación porque solo beneficia a Pedro Sánchez para ser investido presidente del Gobierno.

En este sentido, ha destacado que hasta hace poco tiempo, la postura del PSOE respecto al uso de las lenguas en el Congreso era la contraria y ha insistido en que su aceptación no es un favor a ninguna lengua, sino el "beneficio" de Pedro Sánchez.

"NO VAMOS A HACER COSAS RARAS"

Sémper ha acusado a los independentistas de utilizar las políticas lingüísticas como "armas arrojadizas" por "obligar a los diputados a que se pongan pinganillos" mientras que en la cafetería "hablarán en castellano". "No es razonable", ha proclamado.

Dicho, ha confirmado que su partido no usará las lenguas cooficiales a pesar de que Feijóo es gallego y habla una lengua cooficial, con una "trayectoria contrastable" en defensa de la promoción de la lengua cooficial en su tierra como presidente de la Xunta.

"Lo que no vamos a hacer es el canelo y no vamos a hacer cosas raras. Vamos a hacer cosas que entiendan todos los españoles y vamos a intentar que el Congreso de los Diputados no sea una caja de resonancia en la que solo hablamos los diputados para los diputados", ha manifestado.

"DESPRESTIGIO" DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Sémper, que no ha desvelado si el PP presentará una enmienda de totalidad ante la norma que regulará el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, ha criticado que mañana mismo ya se pueda hablar en catalán, gallego o euskera sin estar habilitado el Reglamento.

"Seguimos defendiendo el cumplimiento de la norma, también de un reglamento. Y por lo tanto mañana se va a producir una anomalía, por no decir una alteración grosera del reglamento del Congreso de los Diputados porque se va a alterar sin que se haya aprobado", ha proclamado, para añadir que lo que va a ocurrir mañana es un "desdoro" que "desprestigia" al Congreso.