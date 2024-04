El PP dice que el PSOE no ha aprendido de los casos pasados de corrupción y le avisa: "La Justicia va a ser implacable"

Sémper critica que Sánchez no llame a Feijóo para informarle de la política exterior cuando afecta a "políticas de Estado"



MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha asegurado este miércoles que la actuación del PSOE de poner el "ventilador" en la comisión de investigación de las mascarillas del Congreso evidencia que no ha aprendido de casos pasados de corrupción y le ha avisado que la Justicia "va a ser implacable" con el llamado 'caso Koldo', relativo a una presunta trama de mordidas en la compra de material sanitario durante la pandemia.

Sémper ha señalado que es "verdaderamente llamativo" que el Grupo Socialista "no quisiera llamar" al exministro José Luis Ábalos a esa comisión del Congreso cuando le "apartó" y "expulsó" de su grupo parlamentario. Al final, Ábalos acudirá a esa comisión tras haber sido impulsada su presencia por la oposición.

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Sémper ha dicho tener "la convicción" de que el PSOE "no ha entendido nada de cómo reaccionar ante la corrupción". "No ha entendido de los casos del pasado, los que le afectaron a ellos, los que nos afectaron a nosotros y los que afectaron a otras formaciones políticas", ha enfatizado, para acusar a los socialistas de "poner el ventilador".

"ABSOLUTAMENTE TODO SE VA A TERMINAR POR SABER"

A su entender, lo que busca el PSOE es crear "confusión" en las comisiones de investigación citando a personas "que no tienen nada que ver" y que "no van a aportar absolutamente nada", mientras que "quienes realmente pueden aportar luz" quedan "relegados".

"En cualquier caso, más allá del devenir de las comisiones de investigación, la Justicia va a ser implacable", ha proclamado, para añadir que el PP confía "absolutamente en el Estado de Derecho y en la acción de la justicia".

En este sentido, Sémper ha advertido a los socialistas de que "absolutamente todo se va a terminar por saber". Por eso, ha dicho que sería "muy relevante" que el PSOE "hubiera aprendido la lección" del pasado y "antes de que nos lo cuenten los jueces" o "haya filtraciones a prensa", el PSOE cuente la verdad. "Pero lamentablemente no va a pasar. Allá ellos", le ha avisado.

CRITICA QUE SÁNCHEZ NO LLAME A FEIJÓO

Por otra parte, el portavoz del PP ha criticado que Pedro Sánchez no comparta con el PP, que es el primer partido de la oposición, "la posición internacional de España", como está ocurriendo ahora con Oriente Próximo y su propuesta para reconocer el Estado palestino.

En este sentido, se ha quejado de que "no haya existido esa llamada" de Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo cuando la política exterior incluye asuntos que "por su relevancia y trascendencia son políticas de Estado".

"No sucedió con el cambio de posición en relación con el Sáhara Occidental y con Marruecos, no sucede en relación con las previsiones y la posición con respecto a Ucrania, ni sucede tampoco en esta materia. No sucede con nada", ha manifestado, para concluir que Sánchez "responde única y exclusivamente a sus intereses, no a los de la nación".