El PP dice que Vox presentó "una moción contra Casado" y no puede quejarse de que pusieran las cartas sobre la mesa

García Egea: si Vox quiere "tumbar" Presupuestos en una CCAA por estar "ofendido" demostrará que su prioridad no es mejorar la vida de gente

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este jueves que Vox presentó una moción contra el líder de su partido, Pablo Casado, y ha recalcado que ahora "no puede quejarse" de que su formación haya puesto "las cartas encima de la mesa". Además, ha recalcado que "muchos votantes" de Vox pudieron ver en el debate que esa formación no está "capacitada para gobernar España".

En una entrevista en la Cope, que ha recogido Europa Press, García Egea ha afirmado que Vox ha demostrado que es la "derecha que más le gusta a la izquierda" y ha señalado que el partido de Abascal presentó "una moción contra Casado que beneficia a Sánchez". "Creo que ayer Casado dijo cosas que mucha gente piensa", ha recalcado.

El dirigente del PP ha afirmado que Vox "no puede quejarse ahora" de que Casado "pusiera las cartas encima de la mesa" y "dijera lo evidente cuando está moción está presentada contra Casado". "Creo que hay que tener la suficiente gallardía para que, cuando uno intenta presentar una moción contra un adversario político y el adversario político se lo afea, hay que saber también escuchar a aquel contra el que se dirigen sus criticas", ha manifestado.

EL PP HA "AGUANTADO EN SILENCIO"

En este sentido, ha recalcado que el PP ha escuchado "muchas críticas" de dirigentes de Vox este último año y han "aguantado en silencio". A su entender, no se puede presentar una moción de censura contra su partido y pretender que el PP "calle en el Parlamento".

"Creo que a partir de este momento todas las fuerzas van a tener que dar cuenta de lo que hacen en los territorios donde nos han dado representación. Si Vox considera que hay que tumbar los Presupuestos de una autonomía porque se ha sentido ofendido en el Parlamento, que los ciudadanos sepan que a Vox le importa más lo que digan de él en el Parlamento que mejorar la vida de los ciudadanos", ha subrayado.

El secretario general del PP ha afirmado que Vox "tiene que decidir si forma parte del proyecto de la reforma o de la ruptura" y ha agregado que hasta ahora ha formado parte de la última mientras que Casado "es el único embajador del proyecto de la reforma y de las propuestas".

Al ser preguntado si cree que así lograrán el voto de los ciudadanos que han apostado por Vox, ha indicado que después de este debate de la moción de censura "muchos votantes de Vox vieron que ni el equipo que lo lidera está capacitado para gobernar España", ya que, según ha dicho, sus propuestas "no respondían a las necesidades reales de España".

"Hizo parecer a Sánchez Winston Churchill", ha apostillado, tras afearle a Abascal su discurso "antieupeísta" y sus críticas a China y Soros. Según ha añadido, ante esa intervención su partido no podía mostrarse "indiferente".

SI SIGUEN DIVIDIDOS NO LOGRARÁN GOBERNAR

Además, ha señalado que la "conclusión" que se sacó de la moción es que hay que "aglutinar" al centro-derecha en torno al PP y Casado porque mientras vayan divididos "en tres" no lograrán gobernar en España.

"Por eso, nos dirigimos a esos votantes de Vox que no tienen por qué pasar por radicales. Los votantes de Vox son gente profesional que se ha sentido defraudada por el PP como él se sintió", ha proclamado, para añadir que Casado intenta hacer "resurgir" al PP desde dentro tras ganar el Congreso mientras que Abascal, después de militar "muchos años" en el PP y no tener "hueco en algún proyecto que anhelaba" se fue. "Nosotros no nos vamos del partido", ha subrayado.

García Egea ha afirmado que la "verdadera moción de censura" contra Sánchez es la que ha presentado Casado en Europa, "haciendo que pare la reforma del Poder Judicial". Por eso, se ha dirigido a los votantes de Vox para decirles que en el PP tienen "un proyecto serio y riguroso".