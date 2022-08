El PP entiende el "enfado" de Ayuso y ofrece a Sánchez negociar el plan de ahorro energético

"Tendemos la mano al Gobierno para hablar de esta situación que nos preocupa y que se puede complicar a partir de otoño", asegura Bendodo

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El dirección nacional del PP que dirige Alberto Núñez Feijóo entiende el "enfado" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y más cargos con el plan de ahorro energético tras la "imposición" que ha realizado el Gobierno a través de su decreto. Tras subrayar que el PP no es un partido "monolítico", 'Génova' acusa al Ejecutivo de volver a "perder las formas" al no buscar el consenso, pero se ofrece a pactar medidas en esta materia.

"Tendemos la mano nuevamente al Gobierno para sentarnos a hablar de cómo abordar esta situación que ahora nos preocupa y que se puede complicar mucho a partir del otoño", ha declarado el coordinador general del PP, Elías Bendodo, que ha reivindicado el plan energético que ha presentado su partido.

Al ser preguntado expresamente cómo valora que Ayuso se plantee llevar al TC ese decreto del Gobierno, Bendodo ha indicado que "entienden" la "desesperación", el "enfado" y la "decepción" de la presidenta madrileña y de otros cargos, como el alcalde de Vigo, Abel Caballero, por la "falta de diálogo y concreción en las medidas".

ALCALDES Y CCAA SON LOS QUE TIENEN AUTONOMÍA PARA APLICAR LAS MEDIDAS

"Entendemos la situación que plantea Ayuso. Los presidentes de las CCAA y los alcaldes son los que tienen autonomía para aplicar o no las medidas que plantee el Gobierno", ha indicado, para subrayar que "el PP no es un partido monolítico" sino que "confían en los territorios, las personas y los gobiernos autonómicos". "Por tanto, el sentido común, se va a aplicar sin ninguna duda", ha declarado en una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press.

En cuanto a cuál será el sentido de voto del PP cuando ese decreto llegue al Congreso para ser convalidado, Bendodo no lo ha precisado en este momento. "Vamos a ver, hay que ser serios. Estamos en una situación compleja, complicada, no solo en España sino en toda Europa, con una crisis energética emergente que está complicando la situación actual y la situación de los próximos meses", ha señalado.

El 'número tres' del PP ha criticado que en España el Gobierno se dedique a "hacer política" y sea el Partido Popular el que se encargue de "hacer propuestas de gestión", con los papeles "cambiados". A su entender, el discurso del PP es "nítido" mientras que el Gobierno anuncia medidas "efectistas".

Bendodo ha señalado que "no es serio" que el planteamiento del Gobierno para luchar contra la crisis energética se limite al aire acondicionado o la calefacción, quitarse la corbata o apagar los escaparates. "Eso no es serio, es una frivolidad", ha enfatizado.

LAS MEDIDAS DE SÁNCHEZ DAN IMAGEN DE "PAÍS POCO SOLVENTE"

Por el contrario, ha recalcado que Alberto Núñez Feijóo sí que tiene un plan energético que incluye "extender la vida útil de las cinco centrales nucleares que hay en España, que producen el 20% de la energía eléctrica del país"; una "apuesta decida por el biogás y el hidrógeno"; y aprovechar los fondos europeos para extender la red gasística en España.

Según ha subrayado, son medidas similares a las que están impulsando otros países europeos frente a las que plantea el Gobierno y que llevan a dar "una imagen de país poco solvente". "Tendemos la mano al Gobierno y que entienda que vamos de buena voluntad", ha abundado.

Bendodo ha señalado que el Gobierno "siempre está perdiendo las formas" porque "lo que era una recomendación" en ahorro energético, "ahora es una imposición por decreto". A su entender, hay que sentarse a hablar con los partidos, las autonomías y los municipios para llegar a acuerdos en vez de enterarse por "los periódicos".

"¿Qué trabajo cuesta extender el diálogo y que el Gobierno siente a la FEMP, a las CCAA y al propio PP para que nos explique lo que quiere hacer?", se ha preguntado, para añadir que si viene como recomendación de Europa lo van a "entender", pero el "trágala" de la "imposición" les cuesta "aceptarlo".

SIN "PREJUICIOS IDEOLÓGICOS" ANTE LAS CENTRALES NUCLEARES

Ante el hecho de que el plan de Feijóo incluye medidas que ahora plantea Pedro Sánchez, como el alumbrado o bajar el aire, Bendodo ha insistido que "va en la línea de lo que están haciendo otros países" y ha defendido "no tener prejuicios ideológicos para afrontar la crisis sino sentido común", aprovechando "todos los recursos", como la energía nuclear.

"La crisis energética no se puede afrontar con ideología", ha apostillado, para subrayar que en otros países ya están hablando de extender la vida útil de las centrales nucleares pero en España por un "prejuicio ideológico de la izquierda" van a estar "condenados a no hacerlo". A su juicio, España "no se puede plantear esos lujos".

En esta misma clave, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha calificado de "sorprendente" escuchar al presidente del Gobierno hablar de unilateralidad cuando ellos actúan de esa manera a través de ese real decreto "sin tener en cuenta a las comunidades autónomas, entidades locales y sectores afectados". "Quizás se están enmendando a sí mismos con esas palabras", ha añadido.

BRAVO PREGUNTA POR QUÉ SE APLICAN LAS MEDIDAS HASTA NOVIEMBRE

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Bravo también ha reprochado a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, que pida "solidaridad" a los españoles cuando fue "la primera" que dijo que España "no tenía que ser solidaria porque había hecho mejor los deberes".

En este sentido, Bravo ha apuntado que cuando alguien se acerca a la realidad escucha al líder del PP, que señala la necesidad de tener un plan de eficiencia energética que tiene que ser "consensuado y con recomendaciones, nunca impuesto".

Asimismo, ha advertido que hay que tener seguridad jurídica y cumplir con "todo el tema jurídico", a la par que ha hecho hincapié en los estados de alarma durante la pandemia de la Covid-19 que, finalmente, "se declararon inconstitucionales".

"Sorprende también que si Europa ha marcado una fecha para marzo de 2023 para este ahorro, por qué las medidas se alargan hasta noviembre", se ha preguntado, a la par que ha reclamado que Sánchez "debería ser el primero en dar ejemplo".