PP exige que los vocales del CGPJ no estén en política e insiste en el veto al juez De Prada

En una reunión con la progresista JJpD, condiciona la renovación a fijar con el PSOE los presupuestos básicos del futuro sistema de elección

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Justicia del Partido Popular, Enrique, López, ha manifestado este miércoles durante un encuentro con el viceportavoz de la asociación de carácter progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Fernando de la Fuente, que entre las exigencias para proceder a una inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estarían la de que los nuevos vocales no estén actualmente en política y que entre los ocho del turno de juristas no se designe a jueces en activo.

Así lo señalan fuentes de la asociación de jueces consultadas por Europa Press, que subrayan que identifican la segunda de estas exigencias con un veto específico al nombramiento del magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada --propuesto por el PSOE-- lo que constituiría "un precedente negativo en relación con la independencia judicial respecto de las expectativas profesionales de los jueces que hayan conocido de causas contra determinados partidos políticos.

Fuentes del PP señalan a Europa Press que la ley prohíbe que jueces en servicio activo puedan ser nombrados por el turno de juristas, se trate de De Prada --a quien se atribuyen las frases más contundentes sobre la 'caja B' del PP en la sentencia del caso Gürtel que llevó a la moción de censura contra Mariano Rajoy-- o de cualquier otro.

Las mismas fuentes apuntan que cuando Prada compareció en el Congreso de los Diputados como aspirante a una de las ocho plazas reservadas a juristas del órgano de gobierno de los jueces se encontraba en servicios especiales --ejerciendo en un órgano internacional--, y no era entonces un juez en activo como en la actualidad. Ahora De Prada forma parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Por parte de López, según las mismas fuentes, se ha evidenciado también la preocupación por el estado del CGPJ y su situación de interinidad, ya que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018.

Así, desde el PP se ha manifestado la voluntad de proceder a la renovación inmediata del órgano conforme al sistema vigente siempre que además de las condiciones relativas a los vocales se de un tercer requisito: que por los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, se fijen los presupuestos básicos del futuro sistema de elección de las/los vocales por los jueces, con respeto y garantizando la pluralidad y el respeto a todas las sensibilidades.

PÉRDIDA DE CREDIBILIDAD

Por parte de la asociación de jueces se ha trasladado a López la gran preocupación existente por la pérdida de credibilidad y respeto institucional del CGPJ por su falta de renovación. De ello deriva, según el JJpD, su "deterioro progresivo y falta de proyectos de presente y futuro ante su situación en funciones desde hace más de dos años y siete meses, y cómo ello está repercutiendo de forma muy negativa en la Carrera Judicial y en el servicio público de la justicia".

En cuanto al bloqueo de la renovación, los jueces progresistas han trasladado al responsable popular la necesidad de que cese el bloqueo a la renovación, y que se dé prioridad a la misma "sin condicionantes".

Todo ello sin perjuicio que, una vez se produzca la renovación, se estudie con sosiego la mejora del sistema de elección los vocales, que represente a todas las sensibilidades, a asociados y no asociados, y que garantice la pluralidad con filtros suficientes que eviten el corporativismo.

CARTA AL COMISARIO EUROPEO

También se ha informado al Partido Popular de la carta dirigida por JJpD al Comisario de Justicia de la Comisión Europea denunciando la situación y de las medidas que está adoptando nuestra asociación para evidenciar la realidad expuesta y exigir a los partidos políticos que cumplan con el mandato constitucional de renovación.

Finalmente, desde JJpD se ha recordado a López que con el sistema actual se ha elegido antes del vencimiento del mandato del GGPJ 32 juezas y jueces por las asociaciones tras procesos democráticos y participativos y por no asociados como avales, siendo obligación de las cámaras elegir entre ellos a 12 vocales de procedencia judicial, y que por tanto, no puede hablarse de no cumplimiento de los estándares europeos.

Por ello, ha exhortado al Partido Popular para que tenga "altura de miras, sentido institucional y constitucional", y proceda sin dilación a la renovación del CGPJ y de los demás órganos constitucionales que actualmente se encuentran en funciones.