PP pide a Díaz y los ministros una condena rotunda del "ataque terrorista" de Hamás ante "la falta de contundencia"

Archivo - El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular, en la sede nacional del PP, a 28 de agosto de 2023, en Madrid (España). Durante - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

Sémper censura que el Gobierno no haya llamado al PP y critica la dependencia de Sánchez de partidos con "cercanía ideológica" a Hamás

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, ha criticado este lunes la "falta de contundencia" por parte del Gobierno de coalición que lidera Pedro Sánchez ante lo sucedido en Israel y ha exigido este lunes a todos sus miembros, en especial a la vicepresidenta Yolanda Díaz, una "condena rotunda" ante el "ataque terrorista" de Hamás.

"Creemos absolutamente necesario que en las próximas horas se produzca una condena rotunda por parte de todos y cada uno de los miembros del Gobierno en relación al ataque terrorista de Hamás sobre Israel, singular y especialmente por parte de la vicepresidenta en funciones, y que aspira a repetir en su cargo", ha reclamado Sémper en una rueda de prensa en la sede del PP tras la reunión del Comité de Dirección del PP que ha presidido Alberto Núñez Feijóo.

Feijóo ha criticado la "dependencia" de Pedro Sánchez de determinadas formaciones políticas que "tienen cercanía ideológica y política con el entorno de Hamás", algo que, según ha dicho, está "provocando esta falta de contundencia" por parte del Ejecutivo en funciones. Según ha dicho, los españoles no tienen "por qué soportar semejante vergüenza" y "semejante imagen internacional".

SE QUEJA DE LA FALTA DE INFORMACIÓN AL PP

Además, Sémper ha señalado que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha indicado de que hay dos españoles desaparecidos pero ha criticado que hasta ahora "nadie del Gobierno" se haya puesto en contacto con el Partido Popular "para informar sobre esta circunstancia" cuando "está en funciones" y el PP es el "ganador" de los comicios.

A su entender, ese contacto debería producirse por una cuestión de "respeto institucional" para dar cuenta al PP de las circunstancias de la desaparición de "dos compatriotas". "No ha sido así y lo lamentamos profundamente y tengo que decírselo también porque nos parece relevante y grave", ha recalcado.

Tras expresar el "absoluto respaldo" del Partido Popular a las actuaciones que se decidan llevar a cabo en el marco de la legalidad internacional por parte de la Unión Europea y de la OTAN, ha criticado que la reacción del Gobierno haya sido la de un Ejecutivo "dividido" que, a su juicio, "proyecta una imagen nefasta" de España ante "un ataque terrorista de esta envergadura y que tiene consternado a medio mundo".

Además, Sémper ha destacado que en este momento desconocen si presidente de turno de la Unión Europea, que es Pedro Sánchez, ha hablado con el primer ministro israelí. "Y esto tiene relevancia nacional", ha avisado, para señalar que lo que sí han visto es que hay "diversos miembros del actual Gobierno en funciones y también socios parlamentarios de Pedro Sánchez que han justificado el ataque terrorista contra Israel".

CREE QUE LOS ESPAÑOLES NO PUEDEN TOLERAR "ESTA VERGÜENZA"

Aunque ha dicho que en materia internacional, el Gobierno les tiene acostumbrados a las "discrepancias" y al "choque", como ya se vio con la invasión de Ucrania, ha censurado que ahora parte del Gobierno ponga "paños calientes" o no "condene con la suficiente y necesaria contundencia el ataque terrorista".

A su entender, eso demuestra "una debilidad extraordinaria en materia de política exterior" cuando en este caso hay que mantener una posición "clara, siempre a favor de la democracia y de los derechos humanos, y siempre en contra del terrorismo".

Sémper ha insistido en que "los ciudadanos españoles no podemos tolerar la vergüenza que supone la falta de contundencia de este Gobierno" ante acontecimientos "tan atroces" como los que estamos asistiendo", máxime cuando esa violencia "se ha planificado y diseñado" y se está "ejecutando para dañar especialmente a la población civil", entre ellos a mujeres y niños.

"NO VALE SER FEMINISTA DE VÍA ESTRECHA"

Además, Sémper ha señalado que lo que está sucediendo no es una cuestión territorial sino que afecta a los valores occidentales y ha subrayado que Hamás "como organización terrorista yihadista, vulnera los derechos fundamentales de las mujeres en Gaza, en Cisjordania y en todo Oriente Medio", así como "los derechos fundamentales de los homosexuales y de las lesbianas en Gaza y en todo el territorio". "Y ante esto no caben medias cintas, no vale ser feminista de vía estrecha", ha advertido.

Al ser preguntado si en su análisis del ataque terrorista en el comité de dirección del PP se ha hablado también del conflicto entre Israel y Palestina, que dura ya 70 años, y si cree que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, está ahora legitimado para una ofensiva sobre Gaza, Sémper ha reconocido que "otro tipo de reflexiones y otro tipo de análisis que se vienen efectuando a lo largo de décadas y no están resueltas, no están hoy sobre la mesa".

Dicho esto, Sémer ha subrayado que están hablando de "una acción terrorista con conexiones con otras organizaciones yihadistas en la zona" que "quieren imponer una visión medieval de la vida". "Y esto es a lo que nos enfrentamos", ha lamentado.

Ante el hecho de que la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, haya pedido al Partido Socialista romper con Jean-Luc Mélenchon, socios de Sumar en Francia, por no hacer una condena firme de los ataques, Sémper ha dicho que "ojalá" los líderes del PSOE español "se parecieran más a la señora Hidalgo y menos a los líderes del Partido Comunista". "Lamentablemente aquí es diferente", se ha quejado.