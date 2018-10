El PP insiste en pedir explicaciones a Sánchez sobre su tesis "como hizo Casado" con su máster, pero no en el Congreso

Actualizado 13/09/2018 11:47:15 CET

García Egea confirma que no se plantean mostrar los trabajos de Casado porque este caso está ya en el plano judicial y ahí se moverán

El PSOE defiende que Sánchez no tiene que acudir al Congreso para dar explicaciones sobre su tesis

El secretario general del PP, Teodoro García-Egea, ha pedido este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que ofrezca explicaciones públicas para disipar las dudas sobre su tesis electoral tras las últimas informaciones periodísticas. A su entender, debe hacer el mismo ejercicio de transparencia que realizó el pasado mes de abril con su máster el líder de partido, Pablo Casado, quien no se plantea mostrar ahora sus trabajos por considerar que este asunto ya está en el plano judicial y ahí se "moverán".

"Lo que pedimos es que el señor Pedro Sánchez haga el mismo ejercicio de transparencia que hizo en su momento el señor Casado, que se encierre durante más de dos horas con 60 periodistas y explique de una forma tranquila todos los pormenores que se le acusan sobre su tesis", ha declarado García Egea en los pasillos de la Cámara Baja.

Rivera sí que ha solicitado la comparecencia urgente en el Congreso de Sánchez para que explique su tesis doctoral en lugar de "amenazar con querellas". El presidente del Gobierno ha avanzado que emprenderá acciones legales si no se rectifican las informaciones que le acusan de plagio.

García Egea considera que "lo primero" es "dar explicaciones a toda la ciudadanía a través de los medios de comunicación". "Y que empiece por ahí, más allá de pedir explicaciones en el Congreso", ha declarado.

CRITICA LA "OPACIDAD" DE "UN PRESIDENTE A LA DERIVA"

García Egea ha señalado que Sánchez llegó a Moncloa en una legislatura "manchada por el secesionismo y el apoyo de los populistas" y ahora vive en una "agonía" por "la falta de transparencia y la rectificación permanente".

"Este Gobierno agoniza a través de la falta de transparencia y la opacidad de un presidente a la deriva, que no sabe a donde va", ha abundado el 'número dos' del PP, que ha solicitado al Ejecutivo socialista que "no mate al mensajero" al anunciar acciones legales por las informaciones periodísticas.

Tras asegurar que la prensa "no tiene la culpa de sus problemas", ha afeado al PSOE su "doble rasero" en este tipo de casos y ha recalcado que, salvo que la tesis tenga "propiedad industria" o "una patente por investigación que deba ser protegida", "todos deberían poder acceder a dicho documento".

García Egea ha recalcado que Sánchez tiene ahora una "gran oportunidad" para hacer el mismo ejercicio de transparencia que pedía al resto. "Casado ha dicho siempre la verdad y nadie puede demostrar lo contrario. Sánchez a esta hora todavía no ha comparecido para demostrar si él también ha dicho siempre la verdad", ha apostillado, para añadir que el Ejecutivo socialista "se cae a pedazos ante la mirada atónita de los españoles".

CASADO "SIEMPRE" HA DADO EXPLICACIONES

Al ser preguntado por qué Pablo Casado no hace públicos sus cuatro trabajos del máster que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), García Egea ha resaltado que el presidente del PP ha hecho un "ejercicio de transparencia que no ha hecho nadie" y ahora este asunto está en otra instancia. El Tribunal Supremo deberá decidir en las próximas semanas si le imputa o no por ese máster. En su exposición razonada, la juez que ha instruido el caso considera que podría haberlo obtenido como un "regalo".

"El señor Casado ha hecho un ejercicio de transparencia que no ha hecho nadie y ahora mismo la cuestión está en otra instancia y se va a resolver ahí. Siempre hemos dado las explicaciones cuando se nos ha requerido y dado que estamos en otra instancia y otro plano, se van a atender ahí todas las peticiones", ha manifestado.

Según el secretario general del PP, Casado ha "enseñado toda la documentación y ahora el partido se va a "mover" en el "plano de la jurisdicción". "Y como el ejercicio de transparencia ya está hecho, no tiene sentido que sigamos insistiendo en ello. Es un tema que al final quedará en nada", ha proclamado, para subrayar que no se pueden comparar los trabajos de una asignatura con la tesis doctoral, un título que te permite acceder al "honor" académico de ser profesor universitario.

Por todo ello, ha reiterdo que el PP lo que pide es que Sánchez ofrezca explicaciones, "las que pueda dar". "Él sabrá las explicaciones que pueda dar", ha resaltado, para afear a Sánchez que este jueves haya "utilizado su agenda como excusa para no dar la cara".

EL PP YA PIDIÓ LA TESIS DE SÁNCHEZ EN AGOSTO

García Egea ha recordado que su diputado José Ignacio Echániz ya registró a primeros de septiembre un escrito pidiendo la tesis doctoral del presidente del Gobierno en virtud del artículo 7 del reglamento de la Cámara, que permite a los parlamentarios "recabar de las Administraciones Públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de éstas".

Sin embargo, la Mesa de la Cámara frenó esa solicitud hace una semana al entender que entraba en el ámbito privado, atendiendo así a los argumentos de los letrados. Fuentes 'populares' señalaron este martes que estudian otras opciones y no descartan tramitar esa misma demanda a través del portal de la transparencia para acceder al contenido de esa tesis del jefe del Ejecutivo.