El PP invita ahora al PSOE a sumarse a los constitucionalistas tras la primera reunión de Casado con Cs, UPN y Foro

Actualizado 14/11/2018 16:13:45 CET



Montserrat dice que "no es un frente" y Prendes pide rescatar al PSOE del "sanchismo" tras esta cita, que se cierra sin ningún documento

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Dolors Montserrat, ha invitado este miércoles al PSOE a sumarse a la estrategia conjunta que van a impulsar los constitucionalistas en el Parlamento tras la primera cumbre que el líder del PP, Pablo Casado, ha celebrado con Cs, UPN y Foro Asturias, ya, según ha dicho, esta convocatoria "no es un frente" contra ningún partido.

Sin embargo, la pasada semana el PP dejó fuera al PSOE de esta cumbre de partidos constitucionalistas y convocó a Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias, Coalición Canaria y Partido Aragonés. Estas dos últimas formaciones confirmaron este martes que no asistirían, mientras que Albert Rivera envió a su portavoz en la Comisión de Justicia, Nacho Prendes.

Precisamente, el presidente del PAR, Arturo Aliaga, dijo que no acudirían a esta cita de Casado porque "no le gustan los frentes contra nadie y no se puede "excluir" al PSOE, mientras que Ana Oramas (CC) señaló que su partido defiende la Carta Magna pero que ahora parece haber una competición para ver quién es más constitucionalista y no iban a entrar en esa "batallar".

El PP impulsó esta reunión de trabajo para diseñar una estrategia conjunta en defensa de la unidad de España y la Constitución, en medio del desafío soberanista abierto en Cataluña. Se trata, según dijo entonces el partido, de "hacer frente" al Gobierno de Pedro Sánchez desde las instituciones por ser "rehén" de los independentistas.

MONTSERRAT: REUNIÓN "SUPERPOSITIVA Y PROVECHOSA"

Aunque Montserrat ha afirmado que el PSOE "hoy está arrodillado ante los independentistas" al estar "sentado en Moncloa por sus votos", ha animado a los socialistas a sumarse a estos encuentros de los partidos constitucionalistas que continuarán en el futuro. "No es un frente", ha afirmado, para añadir que el objetivo es evitar que el independentismo "rompa España".

"Hacemos un llamamiento al PSOE para que realmente se sume donde tiene que estar, que es con los constitucionalistas", ha afirmado la portavoz del PP, que ha calificado de "superpositiva y provechosa" esta reunión celebrada en las dependencias del Grupo Popular durante unas dos horas.

Aunque no han cerrado este encuentro con ningún documento conjunto --como se anunció el pasado lunes desde 'Génova'--, Montserrat ha confirmado que volverán a verse tras las elecciones andaluzas del 2 de diciembre porque han constatado que hay "un punto de unión" y "cauces" para trabajar en el futuro tras el "diagnóstico" de esta primera toma de contacto.

Cs: "RESCATAR" AL PSOE DE LAS "GARRAS DEL SANCHISMO"

En parecidos términos se ha expresado el vicepresidente primero del Congreso y portavoz de Cs en la Comisión de Justicia, Nacho Prendes, que ha admitido que hay que "rescatar al PSOE las garras del sanchismo" y conseguir que vuelva a la "senda constitucional" en la que "siempre estuvo".

Prendes ha indicado que a Cs le inquieta la "deriva" promovida por Sánchez y otros dirigentes socialistas como la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, o la portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Adriana Lastra, que supone "romper con los principios constitucionalistas". Además, ha asegurado que hay "muchísimos socialistas sensatos" preocupados por esta "deriva" que, a su juicio, acabará perjudicando al partido y a España.

Sobre la reunión, el diputado ha señalado que a Ciudadanos "lo van a encontrar siempre que se trate de defender los valores constitucionales y la unidad de España". "Creo que, a partir de ahora, de lo que se trata" es de que los partidos vayan viendo "día a día, en el trabajo parlamentario", en qué puntos pueden "coincidir" en función de "las iniciativas que cada grupo parlamentario pueda plantear", ha explicado.

Tras aclarar que en la reunión no se ha hablado "de ningún cauce ni estructura formal", Prendes ha destacado que la próxima semana se vota en el Pleno del Congreso una moción de Cs contra la concesión de indultos a los líderes del proceso independentista en Cataluña y esa puede ser una oportunidad para que "se visualice ese espacio constitucionalista" en el hemiciclo.

COMPETENCIA ENTRE PP, Cs Y VOX

El PP impulsó esta reunión porque quiere evitar que Cs y Vox puedan arrebatarle una de sus banderas tradicionales, como es la defensa de la unidad de España y la Carta Magna. De hecho, el partido anunció esta iniciativa el 5 de noviembre, justo un día después del acto en Alsasua (Navarra) de 'España Ciudadana' en apoyo de la Guardia Civil que impulsó la plataforma de Cs pero al que se sumaron Partido Popular y la formación de Santiago Abascal.

En ese mismo acto en Alsalua, Albert Rivera confirmó otra cita similar el 25 de noviembre en Madrid para pedir que el Gobierno de Pedro Sánchez no indulte a los independentistas que sean condenados por el 'procés'. También la plataforma vinculada a Vox 'España Viva' ha convocado una manifestación el 1 de diciembre en la Plaza de Colón "para evitar que Sánchez negocie con Torra los indultos a los golpistas", según el presidente de ese partido, Santiago Abascal, que ha invitado a PP y Cs a acudir a esta concentración.