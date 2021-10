El PP lanza una campaña para denunciar las "mentiras" de Sánchez sobre sus pactos con Bildu, indultos o subir impuestos

Casado cree que Sánchez "no ha hecho más que mentir" y que eso debería penalizar en las urnas: "Pido un represtigio de la política"

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha lanzado este miércoles una campaña en redes sociales para denunciar las "múltiples mentiras" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como su promesa de no pactar con Bildu, no conceder indultos a los condenados por el 'procés', no pactar con los independentistas o no subir impuestos.

"Cuando Sánchez asegura que no va a hacer algo, lo único que falta por saber es cuándo lo va a hacer", asegura el PP en uno de los mensajes de esta campaña bajo el lema #ROTUNDAMIENTENO. Según el partido, el jefe del Ejecutivo "ha convertido la mentira en su modo de vida" y "sus embustes" los van a "pagar todos los españoles muy caros".

El líder del PP, Pablo Casado, considera que la credibilidad de Pedro Sánchez "está bajo mínimos" porque "miente" a los españoles. "Hay que ser sincero, hay que dejar de mentir. ¿Por qué en política se permite la mentira y a un político mentiroso no se le penaliza en las urnas? Es que Sánchez no ha hecho más que mentir. Pido un represtigio de la política y que se valore la verdad", afirmó este martes en una entrevista en la Cope.

UN VÍDEO QUE REPITE EL "NO ROTUNDO" DE SÁNCHEZ

El vídeo de la campaña arranca con el "'no rotundo' con el que Sánchez contestó en el Congreso a la pregunta de Pablo Casado en la sesión de control al Gobierno acerca de si iba a liberar a 200 terroristas, después de las palabras del líder de Bildu, Arnaldo Otegi, en las que aludía a que apoyarían los Presupuestos Generales si el Gobierno del PSOE excarcelaba a los terroristas de ETA.

Asimismo, la campaña recoge las declaraciones de Sánchez en campaña asegurando que no iba a pactar con Bildu y que tampoco iba a llegar a acuerdos con el populismo. La cinta incluye además sus palabras subrayando que "el debate de los indultos no está encima de la mesa", una medida de gracia que al final el Consejo de Ministros aprobó meses después.

El PP también introduce las continúas referencias de Sánchez a que este año un ciudadano pagará lo mismo o una cuantía similar de media en el recibo eléctrico que en 2018. Y el vídeo concluye con la frase del jefe del Ejecutivo: "Ya saben que yo, cuando digo las cosas, las cumplo".

"LA PALABRA DE SÁNCHEZ NO VALE NADA"

El PP ha movilizado a los miembros de la dirección nacional y a sus cargos territoriales para difundir su campaña en redes. Así, la vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán, ha afirmado que tienen el presidente "más mentiroso de la historia de la democracia".

"La palabra de Sánchez no vale nada. Es el presidente de la mentira", ha añadido el vicesecretario de Comunicación del partido, Pablo Montesinos.

Por su parte, la presidenta del PP de Cantabria, María Jesús Sáenz de Buruaga, ha afirmado que para Pedro Sánchez "no es siempre sí". "Pedro Sánchez no es de fiar y su palabra no vale nada", ha asegurado el presidente del PP de La Rioja, José Ignacio Ceniceros. Desde Canarias, la presidenta del PP en las islas, Australia Navarro, ha indicado que "es evidente, la credibilidad de Sánchez no existe".

Con acompañamiento de vídeos y carteles electrónicos, la campaña se lanzará a lo largo de todo el día en las distintas redes sociales en las que el Partido Popular tiene una cuenta abierta, según ha informado la formación en un comunicado.