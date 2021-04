El PP no logra apoyos para aprobar un estatuto de prisiones que "torpedea" la negociación entre Interior y sindicatos

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra (c), a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados

El PP ha fracaso este martes en su intento de lograr los apoyos suficientes en el debate en el Congreso del nuevo régimen estatutario de los funcionarios de prisiones, de acuerdo a la propuesta de ley auspiciada por la plataforma Tu Abandono Me Puede Matar, al entender el Gobiernos y sus socios que lo que busca es "torpedear" la negociación en marcha con los sindicatos representativos.

PSOE y Unidas Podemos han advertido en el debate de toma de consideración de la proposición de ley que se trataba de "oportunismo parlamentario para torpedear" la negociación en marcha abierta entre el Ministerio del Interior, a través de Instituciones Penitenciarias, y los sindicatos de prisiones representativos.

En la defensa del texto, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha sostenido que su intención era lograr un "amplio consenso para mejorar el servicio penitenciario" a través de subidas retributivas o el reconocimiento de los funcionarios como agentes de autoridad, esto último en respuesta a las agresiones constantes de estos trabajadores.

Gamarra se ha referido a la mesa de negociación que aborda en la actualidad una nueva ley de cuerpos para los funcionarios de prisiones. En este sentido, ha denunciado que "no avanza por falta de compromiso y el deseo oculto de hacerla fracasar". Los sindicatos representativos, de hecho, amenazaron hace unos días a Interior con movilizaciones.

APOYOS DE CS Y VOX

Todos los grupos han reconocido que urge la actualización del marco normativo por depender de leyes preconstitucionales, aunque el PP sólo ha contado con el apoyo de Ciudadanos, Vox, UPN y Coalición Canaria para, al margen de la nueva ley de cuerpos, crear un estatuto que recoja la "singularidad" de los funcionarios de prisiones.

El diputado del PSOE José Vélez ha censurado a los 'populares' por su gestión en el Gobierno, cuando se perdieron 3.000 efectivos, así como por optar en la oposición por "seguir la estela" de Vox en el Senado, donde ya fracasó un intento de tramitar la proposición de ley de la plataforma Tu Abandono Me Puede Matar.

Los grupos nacionalistas vascos y catalanes han mostrado su rechazo a la propuesta de estatuto para los funcionarios de prisiones al entender que invade competencias transferidas a estas comunidades autónomas, cuestionando el hecho de que impulse competencias para un "cuerpo nacional" de trabajadores.

Enrique Santiago, de Unidas Podemos, ha abundado en esta cuestión para considerar anticonstitucional armar a los funcionarios de prisiones, un aspecto que ha sido rebatido por parte de Vox. Javier Ortega Smith, de hecho, ha calificado de urgente que se les considere como agentes de autoridad para reforzar la "presunción de veracidad cuando levanten actas".

COMPRENSIÓN DE ERC A LOS FUNCIONARIOS

La diputada de ERC Pilar Vallugera ha rechazado apoyar la iniciativa pero ha reconocido que es legítima la petición de la plataforma Tu Abandono Me Puede Matar. En este sentido, ha desvelado que se ha reunido con representantes de este movimiento, a los que entiende cuando demandan no ser "estigmatizados como ultraderecha". El PP, en su turno, también ha subrayado en varias ocasiones que no tienen "adscripción sindical ni política".

Por este motivo, ERC se ha comprometido a "seguir trabajando juntos", reconociendo que los funcionarios de prisiones son "personas que pasan mucho miedo e indefensión". Vallugera también ha defendido el modelo de gestión catalán enfocado a la reinserción: "La prisión no tiene voluntad punitiva, de castigo, sino de ejecución de una política que debe ser de segunda oportunidad".

La representante de ERC ha expresado su solidaridad con su compañero Joan Josep Nuet, inhabilitado por desobediencia grave por permitir la tramitación del referéndum del 1-O. La réplica la ha obtenido de Ortega Smith, que subió a la tribuna a continuación: "Está inhabilitado por golpista y delincuente".