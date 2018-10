El PP pide a Europa que "no se deje llevar" por la primera impresión sobre Anna Gabriel

Publicado 22/02/2018 13:43:46 CET

Ve "oportuna" la decisión del juez de no dictar orden de busca internacional para Anna Gabriel

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha pedido a los países de la Unión Europea (UE) que no "se dejen llevar por la primera impresión" y ha asegurado que en España no hay "delitos políticos".

Así se ha manifestado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, preguntado por las palabras del portavoz del Departamento de Justicia suizo, Folco Galli, que afirmó que, si los delitos de los que se acusa a la exdiputada de la CUP Anna Gabriel son políticos, no será extraditada a España.

Al respecto, Hernando ha argumentado que en España "no hay delitos políticos" sino que "sencillamente hay políticos que han decidido cometer delitos". Asimismo, ve "oportuna" la decisión del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena de ordenar la detención de Gabriel en el ámbito nacional, pero no internacional. La exportavoz anticapitalista, que se ha trasladado a Suiza, no acudió a declarar ante el juez Llarena por su implicación en el proceso soberanista catalán sin alegar una causa legítima que se lo impidiera.

"La decisión es adecuada", ha opinado, y ha señalado que, a su juicio, también fue correcto cuando se actuó de la misma forma con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, tras desplazarse a Bélgica y no acudir a declarar a la Audiencia Nacional.

Así, el dirigente 'popular' ha indicado que la decisión de los jueces que están ocupándose de la causa abierta sobre el procés es una opción que desde el Partido Popular respetan, si bien él la ha valorado como "oportuna".

UN PRESIDENTE SIMBÓLICO, UN "DISPARATE"

Por otro lado, preguntado por la propuesta de que en Cataluña haya dos presidencias; una efectiva para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras (en prisión provisional por su implicación en el 'procés'), y una simbólica para Carles Puigdemont desde Bruselas, Hernando lo ha tachado de "disparate": "Seguir insistiendo en esas salidas es seguir insistiendo en un bucle que lo único que hace es profundizar aún más la fractura en Cataluña", ha criticado.

Además, ha calificado el hecho de que se planteen fórmulas de este tipo como un "verdadero disparate" y una "burla" hacia los ciudadanos catalanes y ha incidido en la necesidad de que se forme un Gobierno en Cataluña para que se restaure la "normalidad económica" y las empresas que cambiaron su sede fuera de la Comunidad Autónoma "puedan volver en un marco de estabilidad económica y política".