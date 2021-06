El PP pide a Sánchez explicar en el Congreso "qué ha dado a cambio" de la carta de Junqueras

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha reclamado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicar ante el Congreso "qué ha dado a cambio" de la carta abierta en la que líder de ERC, Oriol Junqueras, apuesta por el diálogo y afirma que la vía unilateral no es ni viable ni deseable.

En una entrevista en Ràdio4 y La2 recogida por Europa Press, Montesinos ha pedido a Sánchez que dé esas explicaciones en el pleno monográfico que ha solicitado el PP para que el Gobierno exponga su postura sobre los indultos a los presos del 1-O, que considera que "la inmensa mayoría de los españoles, también el socialista" rechaza.

"No me creo las palabras de Oriol Junqueras. No me las creo, porque ha engañado a la sociedad catalana y al conjunto de los españoles. Lo hizo antes y lo puede volver a hacer ahora", ha añadido.

Según Montesinos, "muy desesperado tiene que estar el señor Sánchez para echar mano del señor Junqueras" ante las encuestas que vaticinan una victoria del PP si se celebraran ahora las elecciones generales, ha asegurado.

Por otro lado, ha defendido la recogida de firmas en contra de los indultos impulsada por el PP, que el partido lleva a cabo tanto por Internet como en las sedes provinciales y locales 'populares' en Catalunya y en el resto de España: "El PP tiene que estar al lado de los catalanes que lo que quieren es vivir en paz".

Además, ha lamentado que se identifique la defensa de la ley y la igualdad con la "crispación", y que el Gobierno se plantee conceder unos indultos que han recibido el informe en contra tanto de la Fiscalía como del Tribunal Supremo --de lo que no hay precedentes, ha afirmado--.