El PP se plantea recurrir el decreto de exhumación de Franco y recurrirá todos los decretos que no sean urgentes

Publicado 22/08/2018 11:09:15 CET

García Egea: "Que no cuenten con nosotros para resucitar el pasado y evitar hablar del futuro"

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular se está planteando recurrir el decreto ley con el que el Gobierno, previsiblemente, dará aval jurídico a la exhumación de los restos de Francisco Franco en el Valle de los Caídos, ya que ha decidido que recurrirá todos los decretos que el Ejecutivo apruebe para gobernar y que no estén justificados en términos de urgencia.

Así lo ha afirmado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press el secretario general del partido, Teodoro García, quien ha asegurado que "lo que toca" es "plantar cara" a esta forma de gobernar de Pedro Sánchez. "Lo que vamos a hacer es plantar cara y recurrir estas medidas por real decreto que Sánchez intentará aprobar durante el próximo año. Vamos a recurrir todos aquellos que no tengan carácter de urgencia y que no estén previstos en el ordenamiento como urgentes", ha asegurado.

Aunque García no ha concretado expresamente que vayan a recurrir el decreto relativo a los restos de Franco que, según prevé Moncloa, aprobará este viernes el Consejo de Ministros, sí ha destacado que en su opinión, no es un asunto urgente. Fuentes del partido consultadas por Europa Press concretaban que se están planteando presentar un recurso por este motivo, aunque la decisión no está tomada.

Sí parece claro que el PP en ningún caso votará a favor, ya que entiende que hacerlo por decreto supone "un intento de retorcer" la voluntad de "la mayoría de los españoles" y además considera que en el fondo, se trata de una "cortina de humo" para no abordar las dificultades de un Gobierno que "tiene casi más ministros que diputados", en palabras de García Egea.

"Nosotros no vamos a estar en esta cuestión. Que no cuenten con nosotros en el Gobierno para esto, porque no estamos de acuerdo en resucitar el pasado para evitar que se hable del futuro y evitar que se hable de la subida de impuestos. No vamos a colaborar en este intento de retorcer la mayoría de los españoles", ha señalado.