El PP pregunta a Illa si rechazó hacerse una PCR antes de un debate por vacunarse "irregularmente" y querer "ocultarlo"

García Egea, Ana Pastor y Alejandro Fernández piden al exministro de Sanidad que se pronuncie

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha preguntado este miércoles al candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salavador Illa, si tiene "algo que ocultar" tras rechazar hacerse una prueba PCR antes de un debate en televisión con motivo de las elecciones catalanas. Es más, le ha emplazado a aclarar si se debe a que se ha vacunado "irregularmente" contra el Covid-19 y quiere "ocultarlo".

El exministro Illa ha defendido que no se hizo una prueba PCR antes de empezar el debate electoral de TV3 este martes como medida de prevención porque considera que no tocaba hacerlo y porque "las pruebas PCR no se hacen por capricho".

Illa --que ha respondido así a la información adelantada por 'Nació Digital-- ha explicado que el debate cumplía con las medidas de seguridad y ha recordado que "los protocolos sanitarios no aconsejan hacer las pruebas en este contexto y en estas condiciones".

Varios cargos del PP han pedido explicaciones al candidato socialista por este asunto. "Señor Illa, ayer en el debate de TV3 no quiso hacerse un test de Covid-19. ¿Se debe a que usted se ha vacunado irregularmente y quiere ocultarlo?", ha preguntado el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

ALEJANDRO FERNÁNDEZ LO VE "IRRESPONSABLE"

Por su parte, la vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, se ha preguntado "cuál será el verdadero motivo por el que el señor Illa no se hizo la prueba de detección del Covid". "¿Tiene algo que ocultar?", le ha interpelado.

El presidente del PP catalán y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, ha señalado que esta actuación del exministro le parece "irrespnsable". "Evidentemente no es algo agradable, y si das positivo te vuelves a casa y se acabó la campaña, pero los políticos tenemos una exigencia especial de ejemplaridad", ha afirmado también en su cuenta oficial de Twitter.