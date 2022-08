El PP reitera el "ridículo" de Robles tras las críticas del Embajador de Ucrania y pregunta por la compra de carros

Monago cuestiona al a ministra sobre cuándo recibió la petición formal para comprar carros de combate modernos y dónde se fabrican en España MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reiterado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, "va de ridículo en ridículo" por los retrasos en el envío de armas a Ucrania, remitiéndose a lo expresado este miércoles por el embajador de este país en España. Además, ha preguntado al Gobierno cuándo ha recibido la "petición formal" de adquisición de carros de combate modernos, según anunció ayer Robles.

Así consta en una nueva batería de preguntas registradas en el Senado por el portavoz adjunto del PP, José Antonio Monago, un día después de que Robles le acusara de actuar sin sentido de Estado y de una forma frívola. Hace una semana, el dirigente 'popular' presentó otra ronda de preguntas en las que señalaba que España era el "hazmerreír internacional" por no enviar armamento pesado a Ucrania, tal y como se comprometió al inicio de la invasión de Rusia.

"DE RIDÍCULO EN RIDÍCULO"

En una visita ayer a la base aérea de Getafe, Robles criticó con dureza al PP al sostener que realizaba esas preguntas desde el desconocimiento. "Aunque el PP no lo sepa, Ucrania quiere comprar carros de combate nuevos y modernos, no solo a España sino a otros países", señaló a preguntas de la prensa, añadiendo a continuación que se trata de una cuestión que requiere "máxima prudencia, discreción y no ser tan frívolo".

Este miércoles, sin embargo, Monago ha reiterado su denuncia. "La ministra de Defensa va de ridículo en ridículo", ha sostenido el PP en un comunicado en el que alude a que el propio embajador de Ucrania en España, Serhii Pohoreltsev, ha lamentado hoy que el Gobierno español no esté suministrando a su país todo el armamento que podría dar y ha insistido en la necesidad de contar con más armas para poder hacer frente a Rusia.

El senador del Partido Popular ha recordado que el último envío de armas a Ucrania por parte de España se realizó el pasado mes de mayo y que el propio Gobierno ucraniano ha reclamado al Ministerio de Defensa obuses y morteros para poder defenderse de los ataques del ejército ruso.

El PP insiste en que España es el "hazmerreír internacional" por ofrecer en un primer momento unos carros de combate antiguos, descartando el envío porque no eran operativos en un contexto de guerra con Rusia. Además, quiere saber qué entiende Robles por unos Leopard modernos.

DONDE SE FABRICAN EN ESPAÑA LOS CARROS DE COMBATE MODERNOS

El senador Monago también se ha interesado por el lugar donde se fabrican en estos momentos en España esos carros de combate modernos, así como el tiempo que necesitaría España para satisfacer la demanda del Gobierno de Ucrania.

Al margen de los Lepoard, el PP pregunta por el envío de otro "armamento pesado" también solicitado por el Gobierno Volodímir Zelenski. Asimismo, quiere saber el número de carros de combate que tiene disponibles España en su destacamento en Letonia y en Cerro Muriano, ofrecidos por Robles como opciones para el entrenamiento de militares ucranianos.