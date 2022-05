PP vasco dice que las afirmaciones de Egibar sobre el euskera son "un insulto a la pluralidad vasca"

BILBAO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP vasco, Laura Garrido, ha asegurado este martes que las declaraciones del presidente del GBB del PNV, Joseba Egibar, en las que afirmó que "el euskera nos hace vascos", suponen "un insulto a la pluralidad vasca".

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Garrido ha señalado que "conocemos a Egibar y sabemos que, de vez en cuando, suelta algunas de estas", en referencia a dichas afirmaciones, que, en su opinión, "están fuera de lugar".

"Es cierto que es un insulto a la pluralidad vasca. La sociedad vasca es plural. Mucha gente no sabe euskera, incluso muchos miembros del PNV no saben euskera y está en las instituciones. Algunos parlamentarios, entre ellos del PNV, no saben euskera, y, siguiendo las afirmaciones de Egibar, no sé si serán vascos o no", ha indicado.

De esta manera, la secretaria general del PP vasco ha insistido en que las declaraciones de Egibar "están fuera de lugar y muestran una falta de respeto".