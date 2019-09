PP vasco hará llegar a los presos de ETA el listado de 231 asesinatos de la banda no resueltos

Publicado 22/08/2019 14:21:57 CET

Recuerda a Sare que el TEDH avala la dispersión que acabará cuando los presos "repudien el terrorismo"

BILBAO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha anunciado que su partido enviará a Sare, que este viernes celebrará una manifestación de apoyo a los derechos de los presos de ETA, un listado con los nombres y apellidos de 231 personas asesinadas por la banda y cuyos asesinatos no han sido resueltos y están sobreseídos o archivados, con el objetivo de que se los haga llegar a los reclusos de ETA.

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, la dirigente popular se ha referido, de esta forma, a la marcha que Sare llevará a cabo este viernes, con motivo del Día Grande de las fiestas de la capital vizcaína, y ha criticado el "protagonismo público que algunos pretenden dar a los presos de ETA durante la Aste Nagusia"

En este sentido, Fernández, que ha destacado que su trabajo se tradujo hace unos días en la retirada de fotos de presos del recinto festivo, ha indicado que quieren seguir "contribuyendo a la construcción de un relato digno y veraz", y lo harán, según ha indicado, con esa marcha, con la que se pretende "llenar de propaganda de la izquierda abertzale las fiestas de todos".

La dirigente del PP vasco ha criticado que se pretenda, con esta manifestación, denunciar la dispersión, que, según ha indicado, está "avalada" por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. De esta forma, ha recordado que ese Tribunal rechazó en 2017 tres demandas de presos de ETA y "dejó claro que España no vulnera los derechos de los presos por que estos no cumpliesen pena en cárceles próximas a sus familias".

"Cuando ETA anunció el cese definitivo de su actividad terrorista, muchos creímos que el anuncio daría vía libre a los reclusos para que repudiasen el terrorismo e iniciasen el camino de la reinserción sin que la banda siguiera prohibiéndoselo a través de su estructura en las cárceles, el EPPK. No tenemos noticias de que esto ya sea así", ha añadido.

MÁS DE 300 ASESINATOS DE ETA NO RESUELTOS

En este sentido, ha afirmado que hay más de 300 asesinatos de ETA no resueltos y seguirán con esa denuncia pese a "su más absoluta y preocupante soledad".

"Un preso reinsertado colabora en el esclarecimiento de asesinatos. Un preso orgulloso de su pasado, no", ha asegurado. En este sentido, ha manifestado que la convivencia en Euskadi debe sustentarse "sobre la base de la verdad y de la Justicia, no sobre la base del orgullo de la sangre derramada y de la impunidad".

Por ello, considera que "premiar" a reclusos de ETA "orgullosos de serlo, sin que antes hayan mostrado de forma clara su repudio al terrorismo y su compromiso con el camino de la reinserción", supone abogar por una sociedad vasca "en la que la prioridad sea el interés del asesino, no el de la víctima".

A su juicio, el fin de la dispersión debe darse después de que los presos de ETA "repudien el terrorismo e inicien el camino de la reinserción, lo que necesariamente conlleva la colaboración en el esclarecimiento de asesinatos no resueltos".

Por ello, ha indicado que, dado que Sare ha hecho alusión a los presos de ETA en prisión, van a enviarle el listado de las víctimas de ETA, "cuyas familias siguen sin saber quién o quiénes mataron a sus seres queridos", porque siguen sin estar resueltos. En concreto, se trata de los crímenes sobreseídos o archivados.

Su objetivo es que Sare se lo haga llegar a los miembros de ETA encarcelados y que les inste a "abandonar la disciplina férrea a la que les somete el EPPK, a renegar de su pasado criminal, a iniciar el camino de la reinserción y a colaborar en el esclarecimiento de los brutales crímenes que cometieron".

"En el listado sólo hemos incluido los asesinatos sobreseídos o archivados por los que no ha pagado nadie, no los 66 asesinatos amnistiados, o los más de 40 asesinatos por los que sólo han pagado meros colaboradores o no más de un autor material o los más de 30 asesinatos en los que pese a haber habido condena, esas condenas fueron absolutorias. Este listado es un buen comienzo", ha asegurado.