PP vasco mantiene para este la reunión de su Junta Directiva donde Alonso explicará por qué no será candidato

Publicado 23/02/2020 19:39:30 CET

BILBAO, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP vasco mantendrá la reunión de su Junta Directiva que estaba anuncia para este lunes en Vitoria, cita en la que el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, explicará lo sucedido en las últimas horas y se analizará la situación tras el anuncio de que finalmente no será el candidato del PP vasco a las elecciones vascas.

En un breve mensaje en su cuenta de Twitter, el líder de los populares vascos ha dado a conocer esta tarde que el presidente del PP, Pablo Casado, le había comunicado que finalmente no será candidato a las elecciones vascas". Alonso ha agradecido todo el apoyo del PP vasco que "es y será siempre mi partido", ha añadido.

Según han confirmado fuentes del PP vasco a Europa Press, la reunión de la Junta Directiva del PP vasco en la capital alavesa se desarrollará a partir de las 17.30 horas y tras la misma está previsto que Alfonso Alonso comparezca ante los medios.

ACUERDO CON CS

El Partido Popular y Ciudadanos firmaron este pasado viernes el acuerdo para concurrir en coalición a las elecciones del 5 de abril en el País Vasco, que garantizaba dos puestos de salida en las listas para la formación naranja y determinaba que el PP sería quien designase al candidato a lehendakari, sin mencionar a Alfonso Alonso.

El acuerdo establecía que el cabeza de lista sería designado por el PP y que Cs tendrá dos puestos de salida. Precisamente, el reparto de puestos en las listas fue lo que generó polémica. De este modo, el PP vasco llegó a calificar de "inasumible" el acuerdo después de que el secretario de Acción Institucional de Cs, José María Espejo-Saavedra, que había negociado con García Egea, anunciara que su partido ocuparía el segundo puesto en las listas por Álava y Bizkaia.

Para el PP de Euskadi esas cesiones no se correspondían con la realidad de cada partido en esta comunidad, donde la formación naranja no ha logrado nunca ningún diputado, ni en el Parlamento vasco ni en el Congreso, y actualmente no tiene concejales en ningún ayuntamiento.

No obstante, en un acto celebrado este domingo en Bilbao, la secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, ha sostenido que la formación vasca está "comprometida" con la coalición con Ciudadanos de cara a los comicios del 5 de abril, aunque ha reconocido que aún "quedan días por delante para poder ajustar esa apuesta" a la realidad de la política en Euskadi y a lo que significa el PP vasco.

Tras afirmar que cuando el presidente popular vasco, Alfonso Alonso, habla, lo hace "en nombre toda la organización" y cuenta con un apoyo "abrumador", Fernández ha subrayado que Alonso era "el mejor exponente del constitucionalismo en el País Vasco y habla en nombre del PP donde cuenta con un apoyo abrumador".