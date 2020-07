El PP ve una "indignidad" acercar al etarra que asesinó a Jiménez Becerril y exige al Gobierno un cambio de actuación

La hermana del edil asesinado se reúne con Enrique López para pedirle "consejo" ante este "gesto político" para "agradar" al PNV y Bildu

El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha asegurado este martes que es una "indignidad" el acercamiento a una cárcel cercana al País Vasco del etarra que asesinó a Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascensión García. Tras vincular ese paso con las elecciones vascas de este 12 de julio y la proximidad del Gobierno con Bildu, ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "cambie radicalmente de actuación".

Enrique López ha realizado estas declaraciones con motivo de la reunión que ha mantenido con la diputada del PP Teresa Jiménez Becerril, quien le ha pedido "consejo" con el objetivo de explorar posibles acciones para revertir lo que considera un "beneficio penitenciario" al etarra José Luis Barrios --que mató a su hermano en 1998-- y un "gesto político" del Gobierno para "agradar" tanto a Bildu como al PNV en pleno proceso electoral.

El Ministerio del Interior autorizó el pasado viernes al traslado de Barrios de la cárcel de Albolote (Granada) a la de Zuera (Zaragoza), tras flexibilizarle el primer grado con la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. La AVT ha denunciado que con delitos de sangre por los asesinatos del matrimonio Jiménez Becerril y del militar Domingo Puente, se le aplique ese principio de flexibilidad.

LÓPEZ: "UNA ABSOLUTA INDIGNIDAD DEMOCRÁTICA"

López, consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, ha expresado su "total indignación" por ese acercamiento de Barrios cuando "ni ha pedido perdón ni ha reconocido sus hechos criminales", algo que, según ha dicho, "supone una absoluta indignidad democrática".

El dirigente del PP ha subrayado que este paso se produce a una semana de las elecciones en el País Vasco y en un momento de "acercamiento del Gobierno de la nación al partido político Bildu". "Todo ello tenemos no solo que denunciarlo sino manifestar nuestra oposición", ha apostillado.

El responsable de Justicia e Interior del PP ha recalcado que "no se puede dar y conceder este tipo de beneficios a estos etarras y concretamente a este asesino, que no ha pedido perdón ni reconoce la gravedad de los hechos".

De la misma manera, ha afirmado que el Gobierno no puede estar "próximo" a un partido como Bildu, que "no condena los actos que ha cometido la banda terrorista" y que "lo único que pone dentro de su haber es que ETA ha dejado de matar". "Pero ETA mató y asesinó a muchas personas en España y no se nos puede olvidar. Tan grave como el olvido es la perversión del relato histórico", ha avisado.

En este sentido, ha destacado que esa memoria tiene que "permanecer viva por la dignidad de las víctimas" porque "se lo merecen" y hay que estar "siempre a su lado". "El olvido de los crímenes de ETA, la perversión de su relato histórico es un pecado democrático que un Gobierno democrático no puede en absoluto permitir y tiene que luchar. Y esperemos que cambie radicalmente de actuación con respecto a lo que esta haciendo", ha demandado al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

JIMÉNEZ BECERRIL: "TOTAL ABANDONO" DE LAS VÍCTIMAS DE ETA

Por su parte, Jiménez Becerril ha asegurado que acude a Enrique López para pedirle "apoyo y consejo" porque siente "un abandono total" ante el hecho de que vayan a acercar al "terrorista que asesinó" a su hermano y a su mujer en Sevilla, dejando huérfanos a tres niños pequeños.

"A un asesino con delitos de sangre, al que se le echó una enorme condena, no hay por qué darle ningún privilegio. Esto lo entiendo como un beneficio penitenciario, que es la antesala de otros que seguirán. Cuando haya transferencia de Prisiones podrán sacarlo a la calle", ha pronosticado.

La diputada del PP considera que Interior ha dado este paso para "agradar al entorno de ETA". "Es un gesto en mi opinión político, que tiene mucho significado porque es para agradar a todo el entorno de Bildu y al PNV a las puertas de unas elecciones vascas", ha manifestado.

Jiménez Becerril ha asegurado que hay "total abandono de las víctimas de ETA y total apoyo y agrado hacia el entorno de ETA" y ha añadido que los pasos que se están produciendo, con acercamientos y beneficios a etarras, es "una cosa muy triste y muy dura".

"No entiendo el por qué. Mi pregunta es por qué lo acercan, a un terrorista que ni ha colaborado con la Justicia ni se arrepiente", ha afirmado, para añadir que no deben "nada a ETA". A su entender, que ETA "no mate, no significa que ETA no mató", por lo que "tienen que cumplir íntegramente con sus condenas".

Por todo ello, ha asegurado que ha acudido a esta reunión con Enrique López para "pedir apoyo y consejo" con el fin de "ver qué se puede hacer" para que Barrios "no sea acercado", de forma que los terroristas y sus herederos políticos sean los que "celebren" y las víctimas "las que lloren".

INICIATIVA DEL PP EN EL CONGRESO

Precisamente este lunes el Grupo Popular registró una proposición no de ley en el Congreso en la que exige al Gobierno que adopte medidas para "paralizar" el acercamiento de presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco e impedir los homenajes a etarras.

En esa misma iniciativa, el PP pide también "impedir" el pase a tercer grado de los líderes independentistas condenados por delito de sedición, recuperar el delito de rebelión impropia, el cumplimiento íntegro de las penas en los casos de sedición, rebelión y terrorismo, retirar fondos a partidos con líderes condenados por esos delitos, y restablecer el delito por convocatoria de referéndum ilegal.