El PP ve "prevaricación" en el decreto ley del Govern sobre el catalán y lo recurrirá ante el TC

Roldán asegura que llevarán a Cambray ante la Fiscalía y lamenta que no lo haga el Gobierno

BARCELONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha acusado al Govern de "prevaricación" con el decreto ley sobre el catalán en las aulas, que a su juicio incumple la sentencia que obliga a impartir un 25% de clases en castellano, y ha anunciado que lo recurrirán ante el Tribunal Constitucional (TC).

"El decreto exige a los centros educativos que incumplan con esta resolución del TSJC, que se salten la ley y rompan el Estado de Derecho. Nos parece una tremenda irresponsabilidad", ha lamentado este martes en rueda de prensa desde el Parlament.

Roldán ha urgido al Gobierno a actuar para que se respeten los derechos de los alumnos catalanes y se cumpla la sentencia del 25%: "Esa amenaza que lleva haciendo el separatismo durante los últimos años de que lo volverán a hacer se está cumpliendo, y el problema es que cuentan con el amparo del Gobierno de España, de Sánchez y con el apoyo total y absoluto del PSC".

Así, ha sostenido que el PSOE ha "cedido al separatismo en todas aquellas peticiones relativas a la lengua", lo que a su juicio ha ocurrido tanto en las negociaciones sobre la Ley Celáa como en la proposición de ley pactada entre PSC, ERC, Junts y comuns.

CAMBRAY ANTE LA FISCALÍA

Preguntada por si denunciarán ante la Fiscalía al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, como hará Cs, ha dicho que es el Gobierno quien debería garantizar en primera instancia que se cumpla la sentencia, y que en ausencia de ello el PP actuará con "todos los resortes".

Por esa razón --ha detallado-- el PP pondrá "la actitud del conseller Cambray en conocimiento de la Fiscalía para que se tomen las medidas oportunas".

Roldán ha asegurado que "más pronto que tarde" la sentencia se va a cumplir, y ha explicado que si finalmente se aprueba la ley sobre el catalán, pendiente del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) --a petición de Cs PP y Vox--, también la recurrirán ante el TC.

En cambio, ha descartado llevar el decreto ley ante el CGE, puesto que Cs y PP solos no tienen mayoría para acudir a este órgano debido a que la Mesa interpreta que los 'populares' no cuentan como grupo para cubrir los requisitos de petición de dictamen, y Vox ya les ha trasladado que "no tienen intención" de sumarse.