El PP ve a Sánchez "rehén de sus socios" y cree que "no hay crisis de gobierno que permita remontar el vuelo"

Denuncia que "los indultos son un precio político para seguir dos años más en Moncloa"

BILBAO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha denunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez es "rehén de sus socios de Bildu y de los separatistas catalanes" y ha advertido, ante el "runrún" sobre una posible crisis de gobierno, de que "no hay crisis de Gobierno que vaya a permitir remontar el vuelo a Pedro Sánchez". En este sentido, ha asegurado que "lo que quieren los españoles es que haga las maletas".

Junto a representantes del partido en Euskadi como el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, o la presidenta de la formación en Bizkaia, Raquel González, Montesinos ha participado este viernes en el homenaje tributado en Durango al edil del PP Jesús María Pedrosa, asesinado por ETA en el año 2000.

Tras la ofrenda floral en recuerdo a Pedrosa en el cementerio de Durango, Pablo Montesinos ha recordado al que fuera edil del PP en esta localidad vizcaína como "un compañero muy querido que hacía mucho bien por su tierra" y ha defendido que las víctimas del terrorismo "requieren del homenaje pero también de la memoria, de la justicia de todos".

Por ello, ha afirmado, el PP va a "estar en recordar a nuestras víctimas, qué es lo que pasó, y en que no caiga en el olvido, porque nuestros hijos tienen que saber que aquí hubo unos héroes que dieron la vida por la Constitución, por la libertad, por el País Vasco y por España".

Montesinos ha denunciado "la hipocresía" de Pedro Sánchez, al que ha censurado que se hiciera "una fotografía en la réplica del zulo de Ortega Lara" en el Memorial de Víctimas y "justo esta misma semana" se conociera que "ese mismo Pedro Sánchez permitía --porque lo hace con el aval de Sánchez-- que Bildu negocie los privilegios de los asesinos de la banda terrorista ETA en las cárceles del País Vasco".

"Esa es la verdadera foto del Gobierno de España, la que está al lado de Bildu, como hemos visto incluso en el Congreso. Bildu actúa porque Pedro Sánchez lo consiente, como también consiente a las formaciones independentistas catalanas y por eso hoy, en la mesa del Consejo de Ministros, está preparado el indulto a aquellos que intentaron dar un golpe contra la Constitución y el Estado de derecho", ha manifestado.

Montesinos ha reivindicado que, ante esa "realidad de un Pedro Sánchez y un Gobierno de España rehén de sus socios, de Bildu, de los separatistas catalanes, hay una alternativa: el PP". En este sentido, ha remarcado que "todas las encuestas dicen que, si se abrieran las urnas en España, Pablo Casado sería presidente del Gobierno".

En esta línea, ha aludido al "runrún" sobre una posible crisis de gobierno "cada vez más fuerte" y ha advertido de que se "puede cambiar a un ministro o a otro, a un ministro fantasma por otro, pero el problema del Consejo de Ministros se llama Pedro Sánchez y eso lo saben todos los españoles".

Por ello, ha asegurado que "no hay crisis de gobierno que vaya a permitir remontar el vuelo a Pedro Sánchez". "Cuando Pedro Sánchez convoque las elecciones, el presidente va a ser Pablo Casado. Los españoles no quieren crisis de gobierno, no quieren más mentiras del Ejecutivo, lo que quieren es que Pedro Sánchez haga las maletas y haya un cambio de ciclo en España", ha asegurado.

A su entender, "el tiempo de descuento ha comenzado, la cuenta atrás para que Pedro Sánchez salga de la Moncloa ha comenzado y eso lo sabe muy bien Pedro Sánchez por mucho que su ineficacia, sus mentiras y su falta de gestión en la crisis económica y sanitaria la quiera envolver en una crisis de gobierno que no va a servir para nada".

LOS INDULTOS

El vicesecretario de Comunicación del PP también se ha desplazado a la sede del Partido Popular en la localidad vizcaína de Ermua, uno de los puntos donde se recogen firmas contra la concesión de indultos a los dirigentes catalanes en prisión por el 'procés' dentro de la campaña que ha puesto en marcha la formación.

Montesinos ha agradecido a sus compañeros en esta localidad que se "vuelquen" en esta campaña, que está siendo "un éxito en las calles y a través de Internet". "En 48 horas solo en Internet ya recabamos más de 20.000 firmas y vamos a echar el resto, todo el PP, para que Pedro Sánchez escuche alto y claro que los vascos, los españoles no quieren esos indultos", ha señalado.

De este modo, ha emplazado a firmar a "todos los vascos" porque "esto es un movimiento trasversal". Según ha apuntado, "pedimos que se nos escuche en Moncloa y que podamos frenar la deriva de Pedro Sánchez".

Tras denunciar que "los indultos son un precio político para seguir dos años más en Moncloa", ha lamentado que "a Pedro Sánchez parece que le da igual que le vaya mal a España pero que él siga en Moncloa". De este modo, ha subrayado que esta recogida de firmas pretende ser "un sí a la justicia, sí a la Constitución, sí a la igualdad de todos los españoles".