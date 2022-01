PP, Vox y Ciudadanos afean a Albares la falta de apoyo de Unidas Podemos en la crisis de Ucrania

Los 'populares' denuncian que Sánchez no dé la cara y los de Abascal asemejan el "chantaje" de Rusia a Ucrania al de Marruecos con España

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP, Vox y Ciudadanos han advertido este martes al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de que la falta de unidad del PSOE y Unidas Podemos, socios en el Gobierno, en la crisis abierta entre Rusia y Ucrania sitúan a España como un socio no creíble en el ámbito internacional.

Así lo han puesto de manifiesto los portavoces de los tres partidos durante su intervención en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, donde Albares ha comparecido esta noche para dar cuenta de la posición del Ejecutivo en torno al conflicto en Ucrania.

En su turno, la portavoz de Exteriores del PP, Valentina Martínez, ha restregado a Albares que no sea el presidente, Pedro Sánchez, el que dé la cara en el Congreso ante esta crisis, y que no saque tiempo para tener una conversación con el líder de la oposición, Pablo Casado, pese a que le ha trasladado su apoyo desde el principio, al contrario, ha apuntado, que su socio en el Gobierno.

EL GOBIERNO DEBE HABLAR CON UNA SOLA VOZ

Además, ha criticado que Sánchez se haga un "book de fotos" para informar de su implicación en el conflicto en Ucrania para al día siguiente quedarse fuera en la videollamada que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo con los líderes aliados de la OTAN.

Martínez ha preguntado a Albares cómo puede pretender que España sea creíble y fiable con un Gobierno que no habla con una sola voz en torno a este conflicto, en tanto que una facción (PSOE) no descarta un posible envío de fuerzas militares a Ucrania, mientras que la otra (Unidas Podemos) está reuniendo de nuevo las pegatinas del 'No a la guerra'.

"España no puede ser un socio fiable con voces contradictorias ante este asunto", ha comentado, por su parte, el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, quien cree que España no puede seguir siendo dirigida por "el Gobierno de las mil caras" y singularmente por un partido que no esconde su "admiración" por Rusia, en alusión a Unidas Podemos.

ERA NECESARIA UNA AUTORIZACIÓN PREVIA DEL CONGRESO

El diputado de Vox ha censurado al Gobierno por embarcarse en una operación sin haber pedido autorización previa al Congreso sólo para evitar el rechazo de sus socios, al tiempo que le ha reclamado que exija a los países aliados de la OTAN el mismo compromiso con España cuando ésta vea atacadas sus fronteras. "El chantaje de Rusia no es muy distinto del que pretende Marruecos con Ceuta, Melilla o Canarias", ha apostillado.

En Ciudadanos, María del Carmen Martínez Granados también ha mostrado la preocupación de su partido por la "deslealtad" de Unidas Podemos al criticar abiertamente la posición del PSOE en torno a la crisis de Ucrania y por actuar como "oposición" al Gobierno. "Con este tipo de compañeros de viaje ya sabíamos que íbamos a tener este tipo de problemas", ha manifestado, para lamentar, a renglón seguido, que el partido de Ione Belarra no haya firmado la declaración institucional promovida en el Congreso por los 'naranjas' en favor de la soberanía de Ucrania.

Por último, el portavoz de Foro Asturias --socio del PP en esa comunidad--, Isidro Martínez Oblanca, también ha aprovechado su intervención para criticar que una parte del Gobierno se haya dedicado a lanzar "soflamas irresponsables" sobre las obligaciones de España como miembro de la OTAN, lo que, a su juicio, "genera estupor interno y desconfianza externa".