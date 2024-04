Pradales (PNV) afirma que "nadie va a querer acordar" con EH Bildu mientras "no apruebe la asignatura ética"

Otxandiano pide que "la pulsión de cambio" se concrete en un próximo Gobierno Vasco y Andueza se compromete a dimitir si pacta con EH Bildu



BILBAO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, ha afirmado que "nadie va a querer acordar" con EH Bildu mientras "no apruebe la asignatura ética", y el aspirante a la lehendakaritza de la coalición soberanista, Pello Otxandiano, ha asegurado que ve "una pulsión de cambio" en Euskadi, que espera que se concrete en el próximo Gobierno vasco.

Por su parte, el candidato del PSE-EE, Eneko Andueza, ha insistido en que no pactará un Gobierno con EH Bildu, y se ha comprometido a dimitir si no cumple su palabra, al tiempo que ha emplazado al presidente del PP vasco, Javier de Andrés --que ha puesto en duda su afirmación-- que dimita él, si la cumple. Además, las candidatas de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, y la de Sumar, Alba García, han apostado por un futuro Gobierno Vasco que sume a las izquierdas de Euskadi.

Así lo han expuesto en el primer debate electoral en castellano celebrado en ETB, en el que han participado los siete candidatos a lehendakari de las formaciones con representación parlamentaria: Imanol Pradales (PNV), Pello Otxandiano (EH Bildu), Eneko Andueza (PSE-EE), Javier de Andrés (PP), Miren Gorrotxategi (Elkarrekin Podemos-Alianza Verde), Alba García (Sumar) y Amaia Martínez (Vox).

Pradales ha asegurado que habrá que esperar al 22 de abril "para ver qué fotografía sale y para hablar de gobernabilidad en este país". En todo caso, considera que "el problema que tienen Sortu y EH Bildu es que, mientras no apruebe la asignatura ética, nadie va a querer acordar con ellos".

Esta referencia del candidato jeltzale al pasado de la izquierda abertzale se ha producido después de la polémica suscitada por la afirmación de Otxandiano en una entrevista radiofánica de que ETA fue "un grupo armado".

Imanol Pradales ha apuntado que, además, lo que está en cuestión en Euskadi "no es con quién se quiere gobernar, sino para qué se quiere gobernar". "¿Cuál es el modelo de país que se tiene en la cabeza, y dónde hay consensos y dónde no hay consensos?. Yo tengo claro que el día 22 llamaré a todas las fuerzas políticas de este país, sin exclusiones, y buscaré un acuerdo con aquellos grupos políticos que coincidan en el para qué", ha señalado.

El candidato PNV ha subrayado que "la sociedad vasca es plural" y él, si es lehendakari, "tejerá acuerdos para gobernar para todos y todas, para nacionalistas y para no nacionalistas". "Necesitamos una mayoría fuerte para un gobierno fuerte para evitar que tiremos por la borda todo lo que hemos conseguido y para seguir construyendo este país y estar orgullosos de él", ha añadido, para reiterar que "con las cosas del comer y la convivencia no se juega".

PSE-EE

Eneko Andueza, por su parte, ha reiterado que, si está en manos del PSE-EE, EH Bildu no va a acceder al Gobierno vasco. "Lo he dicho por activa y por pasiva. Nosotros no vamos a hacer lehendakari a ningún candidato de EH Bildu", ha subrayado.

En respuesta a De Andrés (PP), que ha puesto en duda que los socialistas no pacten con EH Bildu, le ha hecho una apuesta: "Si yo no pacto con EH Bildu al día siguiente de elecciones, usted dimite. Si no cumplo yo con mi palabra, el que dimito soy yo. Yo cumplo con mi palabra".

El candidato popular ha dicho entonces que ve "muy tierno" a Andueza con Pello Otxandiano después de haber sido "muy gallo" con él en esa misma jornada por decir que ETA ha sido "un grupo armado". "Aquí están ustedes hablando y llevándose bien. Ustedes (los socialistas) dependen del señor Otxandiano en el Congreso, y harán lo que más convenga al Gobierno de Sánchez", ha remarcado Javier de Andrés.

Estas palabras del presidente del PP vasco han provocado el enfado de Eneko Andueza, que ha asegurado que siempre ha sido "muy tajante con la violencia de ETA". "Le recuerdo que pasé nueve años de mi vida, los mejores, escoltado. Por favor, le pido que, cuando hable en esos términos, lo haga desde el respeto y desde el reconocimiento de todo lo que hemos hecho tantos y tantos socialistas por la paz y la libertad que, entre otros, usted goza", ha subrayado.

En todo caso, ha insistido en que será el PSE-EE el que, "afortunadamente, después del domingo, va a decidir, no sólo el próximo Gobierno, sino qué políticas va a hacer" ese Ejecutivo.

OTXANDIANO OFRECE DIÁLOGO

El candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha afirmado que, si gana EH Bildu, llamará al PNV, al PSE-EE y a los partidos de la izquierda confederal para plantearles un diálogo. "Necesitamos recoger un mandato popular que plantea avanzar en más cotas de soberanía y en políticas públicas más igualitaristas y más progesistas", ha añadido.

Sobre estas cuestiones, ha dicho que planteará "un proyecto de país a medio y largo plazo". "Porque no se puede gobernar en este siglo XXI sin un proyecto sólido que tenga una visión de país a largo plazo, que es lo que sucede hoy en día", ha indicado.

En este sentido, ha abundado en su idea de que "hoy los gobiernos de las principales instituciones del país (formados por PNV y PSE) no suman voluntades ciudadanas, sino intereses partidistas". "Yo observo una pulsión de cambio, que pide romper con una inercia y, por tanto, necesitamos un Gobierno vasco que dé cauce a esa pulsión de cambio", ha añadido, para apostar por un Ejecutivo "que implemente políticas del siglo XXI y abra las ventanas".

Javier de Andrés, del PP, ha asegurado que PNV, PSE-EE y EH Bildu "votan siempre juntos, gobiernan juntos, se eligen juntos, todos ellos han puesto al gobierno de Sánchez y todos ellos han puesto también al alcalde de Pamplona".

"Realmente, están en una concesión permanente y lo único que se reparten es quién va a ser el cabeza de esa institución. Nosotros lo que queremos es realmente influir y decidir para centrar la política vasca porque indudablemente todo lo que están haciendo ustedes nos lleva hacia ese círculo de Pedro Sánchez que lidera una izquierda muy radical en Europa", ha aseverado.

UN GOBIERNO DE IZQUIERDAS

Tanto la candidata de Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, como la de Sumar, Alba García, han abogado por un Gobierno vasco de izquierdas, y han reprochado al PSE-EE que gobierne con el PNV y pretenda reeditar ese Ejecutuvo. De hecho, García ha considerado que, antes de salir de casa, por la mañana, Andueza ya ha pactado con los jeltzales.

"Creemos que al PNV ya le toca irse un tiempo a la oposición. Hay dos modelos de gobierno para Euskadi: uno con el PNV y otro sin él. Uno que cambia las cosas y otro que las deja como están. Euskadi necesita aire fresco e ideas nuevas. Y esto depende de la fuerza que tengamos la izquierda confederal, Sumar, en el próximo Parlamento Vasco", ha asegurado.

Por su parte, Gorrotxategi ha censurado tanto a socialistas y a EH Bildu que, pese a que se ha visto en el debate "la contraposición de sus modelos" con el PNV, ambos pretendan gobernar con la formación jeltzale.

"Euskadi es una mayoría social de izquierdas y merece un gobierno de izquierdas, así que lo que a otros les parece imposible a nosotros nos parece necesario. Necesitamos que se refleje la mayoría social de izquierdas en el próximo gobierno de Euskadi", ha destacado.

Por último, Amaya Martínez, de Vox, ha dicho que estas próximas elecciones van de si el próximo Gobierno es de separatistas o de separatistas y socialistas. Además, ha afirmado que "es inadmisible" que una persona que opta a lehendakari, como el de EH Bildu, "diga que ETA no era un grupo terrorista", y ha recordado que ellos propusieron que EH Bildu fuese ilegalizado, a lo que el resto de partidos se opusieron.