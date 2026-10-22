La presidenta del Supremo anima a estudiantes de la ESO a convertirse en jueces: "Faltan muchos"

Cartel que han hecho unos alumnos durante la jornada de puertas abiertas del Tribunal Supremo, a 22 de octubre de 2026, en Madrid (España). Se trata de la tercera jornada de puertas abiertas desde que Perelló asumió el cargo. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha alentado a más de 70 estudiantes de primero de la ESO del instituto madrileño Isabel la Católica que han acudido a la inauguración de las jornadas abiertas del alto tribunal a que se conviertan en jueces cuando sean mayores: "Tenéis que animaros, que faltan muchos".

"Ahí viene", ha exclamado uno de los adolescentes cuando Perelló se acercaba al vestíbulo de la entrada de la calle del Marqués de la Ensenada, donde ha dado comienzo este jueves la inauguración de las jornadas abiertas que alberga el Supremo desde 2005 y que durará hasta el sábado.

Acompañada por el vicepresidente del Supremo, Dimitry Berberoff, la presidenta del alto tribunal ha preguntado a los estudiantes si alguien de los presentes se planteaba ser juez en un futuro. Los niños, que ya rodeaban a la magistrada, se miraban en silencio. "Tenéis que animaros, que faltan muchos jueces", ha remachado ella.

Perelló distendía con los estudiantes, cuando los profesores han animado a sus alumnos a darle a la presidenta y Berberoff los dibujos que tenían preparados para ellos. Las banderas de España, el símbolo de la balanza y la diosa griega de la justicia Temis han protagonizado la mayor parte de las láminas.

UN JUICIO SIMULADO

Habían pasado pocos minutos cuando la presidenta del Supremo ya sostenía un taco considerable con los folios que había recibido de sus visitantes. Entonces, la comitiva se ha trasladado a la Sala de lo Penal del alto tribunal, donde iban a participar en un juicio simulado.

Dos actores, una como presidenta del tribunal y otro como fiscal, esperaban a los alumnos en la imponente Sala Segunda. "Con la venia", ha arrancado el representante del Ministerio Público, para pedir a ocho voluntarios que tomaran parte en el juicio. Prácticamente todos los niños han levantado el brazo.

Habiendo seleccionado a los participantes, el fiscal ha señalado que el litigio consistía en un caso de acoso escolar, que había empezado con dos compañeros discutiendo sobre qué jugador merecía el Balón de Oro y culminado en que uno de ellos había modificado con inteligencia artificial una foto de la víctima para desnudarla.

"Me robaron el móvil ese día", ha argüido el acusado ficticio. De poco le ha servido, pues el tribunal, también conformado por sus compañeras --que habían sido ataviadas con una toga--, le han hallado culpable, arrancando los aplausos de los asistentes de la Sala Segunda.

VISITA LIBRE, AUDIOGUÍA Y UN 'CANDLELIGHT'

Después de ello, los estudiantes han continuado con su visita en las instalaciones del Palacio de las Salesas. Al igual que ellos, cualquier persona podrá recorrerlo desde este jueves hasta el sábado con solo presentar un documento de identidad. De hecho, a primera hora de la mañana ya se había formado una fila que llegaba hasta la calle de Génova.

Y es que el Supremo abrirá sus puertas al público este jueves y viernes de 9.00 horas hasta las 17.00 y la mañana del sábado, desde las 9.00 hasta las 14.00 y la entrada es libre y no requiere de inscripción.

Durante el jueves y el viernes, los visitantes también podrán mantener encuentros con algunos de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo, que les explicarán de primera mano en qué consiste su trabajo y responderán a sus preguntas.

Lo novedoso de esta edición está en que, por primera vez, los visitantes tendrán a su disposición una audioguía en castellano y en inglés a la que podrán acceder con su teléfono móvil escaneando un código QR y mediante la que podrán escuchar explicaciones sobre el patrimonio histórico y artístico del edificio y sobre las funciones de cada una de las Salas del Tribunal Supremo.

Además, el Salón de Pasos Perdidos del edificio albergará un concierto 'Candlelight' con tributos a la música pop española de los años 80. La entrada será gratuita hasta completar el aforo de 400 plazas y las entradas podrán recogerse a partir de las 18.30 horas en el acceso de la calle del Marqués de la Ensenada.