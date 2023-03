El presidente de Asturias asume que el caso Mediador afectará electoralmente pero destaca la respuesta del PSOE

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, protagoniza un desayuno informativo de Prensa Ibérica, en The Westin Palace, a 16 de marzo de 2023, en Madrid (España).

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, protagoniza un desayuno informativo de Prensa Ibérica, en The Westin Palace, a 16 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

Acusa a Vox de "utilizar" a Tamames para "revitalizar su proyecto político" con la moción de censura, que la tacha de "exótica"



MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha admitido este jueves que el caso Mediador, en el que está implicado un exdiputado socialista, les afectará en las próximas elecciones autonómicas y municipales, aunque ha pedido a los ciudadanos que "valoren la diferencia" de respuesta entre el Gobierno central y el PP.

Así se ha pronunciado el dirigente socialista en un evento organizado este jueves en Madrid por el grupo Prensa Ibérica denominado 'Asturias, rumbo norte para la revolución verde' sobre estos últimos casos de corrupción, como es la trama en la que está involucrado el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, el caso 'cuarteles' o Kitchen.

"La corrupción siempre afecta al electorado porque lo desmoviliza", ha reconocido Barbón, que ha incidido en que "la diferencia" es cómo se reacciona ante estos casos dentro de los partidos, contraponiendo la respuesta del PSOE expulsando a este diputado frente a "los que pretenden tapar" esto, en referencia velada al PP.

Por ello, aunque ha asumido que estos últimos casos, como el Mediador, van afectar electoralmente al PSOE, ha reclamado que se valore la diferencia de respuesta entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular.

MOCIÓN DE CENSURA

El presidente asturiano también se ha pronunciado sobre la moción de censura de Vox, que se celebrará la próxima semana en el Congreso con el político Ramón Tamames como candidato, calificándola como "exótica" por la trayectoria del también economista.

En este contexto, Barbón ha acusado a Vox de "utilizar" a Tamames para esta moción de censura, denunciando una "falta de seriedad" al aprovechar esta herramienta parlamentaria "porque les van mal en las encuestas y pretende reflotar la intención de voto de su partido".

"La única razón de ser de la moción es que quiere revitalizar su proyecto político y Abascal, en vez de ser valiente y ser él el candidato, decide poner una opción cuánto menos exótica", ha censurado Barbón.

Y ante la opción del PSOE en esta moción de censura, Barbón ha asegurado que no sabe si le viene "bien o mal" a su formación esta herramienta, pero ha advertido que "no le viene bien al país". "No podemos hacer esta moción de esperpento", ha denunciado.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Otro de los puntos que se ha tocado en este evento de Adrián Barbón ha sido la reforma de la financiación autonómica, volviendo a reclamar un nuevo modelo "adecuado y suficiente" con Asturias e insistiendo en pedir que se ajuste a cuestiones como la dispersión o la orografía, entre otros.

"Corremos el riesgo de que no sea sostenible el Estado del bienestar", ha advertido Barbón para volver a pedir reformar el sistema de financiación autonómica, en la que también ha exigido que se añada el vector de la despoblación.

Por otra parte, también ha hablado sobre los últimos movimientos respecto a la banca, reconociendo que existe algo de "temor" a repetir la historia de 2008, aunque ha pedido que se "siga con prudencia". "Espero que la reacción de los Estados y del Banco Central Europeo sea la adecuada", ha sentenciado.