El presidente de AVT pide un protocolo de actuación unificado para atender a las víctimas de atentados terroristas

Actualizado 11/03/2018 14:54:35 CET

El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Alfonso Sánchez, ha lamentado que no exista un protocolo de actuación conjunto a nivel nacional para atender a las víctimas de atentados terroristas.

Durante el acto homenaje a las víctimas del atentado del 11 de marzo de 2004, celebrado en el Bosque del Recuerdo en el Retiro, en Madrid, Sánchez ha señalado la importancia de disponer de "mecanismos previamente establecidos que prevean la actuación de profesionales especialmente formados en asistencia a víctimas de terrorismo", así como "mecanismos que prevean asistencia inmediata e integral" a víctimas en los primeros momentos tras un atentado.

Al acto han asistido las principales autoridades políticas de España, como el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal; así como el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y otros cargos públicos como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

En su discurso, el presidente de la AVT ha reivindicado la necesidad de establecer mecanismos de coordinación entre administraciones para evitar trámites y papeleos a las víctimas y ha subrayado que "igual de primordial" que la desradicalización, es la atención, que exige que sea "específica, integral y trasnacional".

Durante el acto, en el que se ha guardado un minuto de silencio, Sánchez ha recordado especialmente a las víctimas del atentado del pasado verano en Barcelona y Cambrils. "Actualmente, estamos siendo testigos de cómo en España y Europa se invierte mucho en desradicalización, algo que paradójicamente también falló en los atentados de Cataluña", ha criticado, para añadir que "muchas" de estas víctimas "aún no están reconocidas por la Administración".

En este sentido, ha recordado que el terrorismo también está presente en Europa, donde en "muchos" de los países "no existe legislación en materia de víctimas" y donde "la atención deja mucho que desear". "Necesitamos más hechos y menos palabras", ha instado, al tiempo que ha pedido también que se articulen mecanismos de colaboración internacional desde el punto de vista policial como judicial y que se aprueben "medidas que conciernan realmente a las víctimas del terrorismo".

Asimismo, ha reclamado a "los que tradicionalmente han legitimado el uso de la violencia con fines políticos que condenen el terrorismo" y que digan "alto y claro" que el "terror" con dichosfines "no está justificado".

Sánchez ha apuntado también que es "importante no ceder ante los intentos de manipular y tergiversar el relato del terrorismo" en España y ha señalado la importancia de "redoblar esfuerzos" para "acabar con la humillación constante a las víctimas del terrorismo en las calles del País Vasco y Navarra". "Hemos de evitar los homenajes de bienvenida a terroristas y asesinos, que se traducen como una humillación a las víctimas y producen una segunda victimización que tiene importantes repercusiones negativas sobre su estado psicológico", ha añadido.

"ETA YA NO MATA CON LAS PISTOLAS, PERO SÍ MATA CON CONCIENCIAS"

Por su parte, la presidenta de honor de la AVT, Ángeles Pedraza, también ha criticado los homenajes y recibimientos a los terroristas de ETA, en los que se "muestran como héroes o como buenos chicos" y que, a su juicio, "no son otra cosa que asesinos".

Pedraza ha advertido de que aunque ETA "ha sido derrotada, operativamente está dando pasos hacia su victoria social, política e histórica de su relato", así como de su "proyecto político totalitario y antidemocrático". "ETA ya no mata con las pistolas, pero sí mata con conciencias", ha alertado Pedraza, que asegura que la organización "sigue existiendo y pretendiendo condicionar la vida política" de España.

"Nos estamos jugando que, estando a punto de ganar, lo que triunfe sea un relato manipulado de la historia en el que se blanquee el pasado criminal de los terroristas", ha apuntado Pedraza, que ha dicho que la historia de lucha contra el terrorismo terminará, en lo referente a ETA, "cuando por fin sea asumido y aceptado por todos un relato con vencedores y vencidos".

Pedraza también se ha referido al atentado yihadista de Cataluña, por lo que ha pedido colaboración entre los países y una "respuesta política valiente" porque "duele mucho ver cómo hay políticos que solo le importan las víctimas el día del atentado" y que se hacen una foto con "terroristas como Otegi".

"No hay derecho a que después de 14 años sigamos pidiendo justicia", ha reivindicado Pedraza, que ha reclamado a los cargos políticos presentes en el acto a que no olviden a las víctimas de terrorismo. "Nadie muere hasta que alguien la olvida", ha añadido Pedraza que ha concluido pidiendo no olvidar tampoco "la transcendencia de defender la memoria, la dignidad, la verdad y la justicia de las más de 1.000 víctimas mortales que se ha cobrado el terrorismo" en España.

Tras los discursos de Sánchez y Pedraza, se han soltado unos globos en recuerdo a las víctimas. Acto seguido, el presidente de la asociación, acompañado por las autoridades presentes en el acto, han hecho una ofrenda floral, en la que se han repartido margaritas blancas a todas las personas presentes, que han depositado en la cima del Bosque del Recuerdo.