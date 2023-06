El presidente del PP catalán rechaza ir en las listas al Congreso tras ofrecerle 'Génova' ir por Tarragona

Aunque la cúpula del PP espera ahora crecer en todas las provincias con el 'efecto Feijóo', en 2019 sólo logró dos escaños por Barcelona



MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha asegurado este sábado que no irá en las listas del Partido Popular de Cataluña (PPC) al Congreso, después de que la cúpula del PP que lidera Alberto Núñez Feijóo le hubiese planteado la posibilidad de ocupar un puesto en la lista de Tarragona, según han precisado a Europa Press fuentes de la dirección nacional del PP.

Fernández ha revelado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter que el partido le ha ofrecido volver a ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados, como ya hizo entre 2011 y 2015 cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno.

"Quisiera agradecer, de todo corazón la oportunidad que me brinda mi partido de volver al Congreso de los Diputados. Pero me quedo en Cataluña", ha afirmado, para añadir que en su momento él fue "muy crítico con aquellos políticos que, a la primera dificultad", se marchaban a Madrid y dejaban en Cataluña "una enorme sensación de abandono".

Fernández ha asegurado que él no caerá "en semejante error". "Tengo para mí que, tras el 23J, vamos a volver a vivir episodios en Cataluña que exigirán una voz fuerte que defienda los derechos y libertades de los catalanes no nacionalistas", ha manifestado para concluir: "No será sencillo, pero a mí me va la marcha... Yo no nos voy a abandonar".

OPCIÓN DE IR EN LA LISTA DE TARRAGONA, NO DE BARCELONA

Ante las informaciones de algunos medios de comunicación interpretando que se le había planteado ser candidato por Barcelona, fuentes de la dirección nacional del PP han precisado a Europa Press que a Alejandro Fernández no se le ha ofrecido ningún puesto en la candidatura de Barcelona sino que se le "tanteó de manera informal para ocupar un lugar no concretado en la lista por Tarragona".

Fernández es natural de Tarragona, una provincia en la que fue concejal del ayuntamiento y después diputado del Parlamento de Cataluña. Ahora, 'Génova' le habría ofrecido la posibilidad de formar parte de la candidatura de esa provincia, donde el PP aspira a crecer, igual que en toda Cataluña, gracias al llamado 'efecto Feijóo' y el empuje que ha supuesto la victoria de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

De hecho, en las elecciones generales de 2019 el PP solo logró representación en Barcelona, donde consiguió dos escaños, los que han ocupado en esta legislatura Cayetana Álvarez de Toledo, ex portavoz del Grupo Popular en el Congreso, y Llanos de Luna, ex delegada del Gobierno en Cataluña.

INCÓGNITA DE QUIÉN SERÁ EL CABEZA DE CARTEL POR BARCELONA

La dirección nacional del PP lleva con gran hermetismo las candidaturas de las generales, cuyo plazo de registro finaliza el día 19 de junio. Por ahora, solo ha confirmado que Álvarez de Toledo y Borja Sémper acompañarán a Feijóo en la lista por Madrid.

Con este movimiento de Álvarez de Toledo a Madrid, una de las principales incógnitas es quién será cabeza de cartel por Barcelona, una provincia en la que los 'populares' esperan mejorar su representación después de su crecimiento en municipales. Así, en Badalona ha logrado mayoría absoluta el pasado 28 de mayo y en la alcaldía de Barcelona, Dani Sirera, ha duplicado concejales al pasar de dos a cuatro.

Tras las elecciones generales, el PP catalán afrontará su proceso congresual, lo mismo que sucederá con el PP vasco. Será en ese momento cuando el partido tendrá que decidir si apuesta por la continuidad de Alejandro Fernández o por un nuevo presidente al frente de la formación.