Primer debate en el Congreso sobre crear o no una comisión de investigación sobre los atentados de Cataluña

Publicado 11/02/2018 11:27:36 CET

Los grupos fijarán posición, pero el debate no servirá para crear la comisión ya que el partido naranja no presentó una solicitud formal

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos llevará al Pleno del Congreso de este martes su proposición no de ley para que los distintos grupos fijen posición sobre la propuesta que avanzó Albert Rivera de crear una comisión de investigación parlamentaria sobre ls atentados terroristas perpetrados el pasado agosto en Barcelona y Cambrils (Barcelona).

Con su iniciativa, la formación naranja pretende que la Cámara Baja se pronuncie sobre la necesidad o no de crear una comisión destinada a "valorar qué mejoras pueden llevarse a cabo en la lucha antiterrorista, con el fin último de mejorar la seguridad de todos los españoles".

Eso sí, la iniciativa sólo tiene un objetivo deliberativo y su aprobación no implica la creación de esa comisión de investigación, ya que Ciudadanos no optó por la vía directa de registrar en el Congreso una solicitud formal que le exigiría la firma de un segundo grupo parlamentario. Tanto el PP como el PSOE dijeron que no ven innecesario crearla y sólo los indepedentistas de Esquerra (ERC) adelantaron su apoyo.

LAGUNAS Y FALLOS DE COORDINACIÓN

El portavoz de Cs en el Congreso, Juan Carlos Girauta, recalcó en su momento que el objetivo de la investigación parlamentaria es aclarar las numerosas "lagunas" que creen que existen en relación con los atentados, que fueron reivindicados por el Estado Islámico, y saber "qué falló", para así mejorar la lucha contra el terrorismo. "A lo mejor de ahí se derivan responsabilidades políticas, pero esa no es la finalidad", ha añadido.

El partido naranja sostiene en su iniciativa que la gestión de la alerta terrorista de agosto de 2017 y la investigación posterior pusieron de manifiesto "fallos de coordinación y errores que empañan ante la opinión pública la imagen de la lucha antiterrorista y que han sembrado dudas sobre la preparación de España para hacer frente a esta amenaza".

Concretamente, Ciudadanos apunta a las "dudas" en torno a las comunicaciones y avisos que los servicios de inteligencia de Estados Unidos hicieron llegar al Gobierno y a la Generalitat sobre la amenaza inminente de atentado en Cataluña, así como al nivel de colaboración y de información mutua entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Mossos d'Esquadra.

"En las últimas fechas hemos conocido informaciones preocupantes

sobre el intento de destruir pruebas de estas comunicaciones por parte de algunos miembros del cuerpo de Mossos. La opinión pública tiene la aspiración legítima de saber si el proceso independentista de Cataluña ha podido afectar negativamente a la coordinación entre cuerpos y la gestión de la lucha antiterrorista", dice la proposición no de ley.

EL IMÁN DE RIPOLL Y LA EXPLOSIÓN PREVIA

Asimismo, Cs quiere que se arroje luz sobre el papel del marroquí Abdelbaky Es Satti, el imán de Ripoll que preparó el atentado y radicalizó a los componentes de la célula terrorista que lo llevaron a cabo, terminando con la vida de 17 personas y dejando heridas a 152, y recuerda que estaba "previamente fichado y controlado por las fuerzas de seguridad".

El partido naranja sostiene que el Gobierno de España "debería ser el primer interesado" en la comisión de investigación parlamentaria ya que permitiría extraer lecciones sobre "cómo controlar mejor a los extremistas religiosos, sus actividades y sus permisos carcelarios", además de analizar los contactos de Es Satty con el Centro Nacional de Inteligencia.

La iniciativa de Cs también alude a la explosión que se produjo en una casa ocupada de Alcanar (Tarragona) en el día previo a los atentados y en la que murió Es Satty y resultaron heridas otras siete personas.

Aunque los Mossos d'Esquadra se personaron en la vivienda, donde había hasta 120 bombonas de butano y explosivos de fabricación casera, y una jueza del Juzgado de Amposta allí presente encontró indicios de que en la vivienda se podrían estar llevando a cabo actividades terroristas, no se siguió una investigación que permitiera impedir los atentados de la Rambla al día siguiente.

El partido presidido por Albert Rivera recuerda que países como Estados Unidos, Francia o Bélgica investigaron en sede parlamentaria los atentados terroristas ocurridos en su territorio y que también en España el Congreso de los Diputados hizo lo propio en 2004 con los atentados del 11-M. "En un país democrático no tiene ningún sentido que estos hechos queden tapados", subrayó Girauta.

Ciudadanos tampoco acepta el argumento de que los ataques terroristas de los pasados 17 y 18 de agosto se deberían investigar en el Parlamento de Cataluña, ya que el 11-M no se llevó a la Asamblea de Madrid. "¿Es menos muerto un muerto de Barcelona?", se preguntó Girauta.

La proposición no de ley también destaca la "ejemplar" actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de las que dice que han demostrado "su profesionalidad y su pericia" en la lucha contra el terrorismo, logrando detener y poner a disposición judicial a 723 individuos en operaciones contra el terrorismo yihadista desde 2014.